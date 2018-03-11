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Uber’in rakibine yatırım

Ahmet CAN
11.03.2018 - 22:05 | Son Güncelleme:

Türkiye’nin gündemi, akıllı telefonlar üzerinden araç çağırma uygulaması Uber’e yapılan saldırılar olsa da, yerli rakipleri yatırım almaya devam ediyor. 2016 yılında kurulan OLEV, dünyaca ünlü melek yatırım ağlarından Keiretsu Forum’un Türkiye ofisinden yatırım aldı.

TÜRKİYE’de gündem, akıllı telefonlar üzerinden ulaşım aracı çağırma şirketi Uber’e karşı yapılan saldırılar. Ancak bu saldırılar, geliştirilen teknolojiyi ve yeni nesil hizmet deneyimini engelleyebilecek gibi durmuyor. Her ne kadar Uber zorlu günler yaşa da, Uber’in yerli rakipleri aldığı yatırımla büyümeye devam ediyor. Bu şirketlerden biri de OLEV. Yaklaşık 2 yıl önce Ertunç Çiriş’in kurduğu OLEV, geçen hafta dünyaca ünlü melek yatırım ağlarından Keiretsu Forum’un Türkiye ofisinden yatırım aldı. Yatırım tutarı açıklanmadı. Ancak OLEV’in önce 2016 sonunda 500 Startups’tan 5 milyon dolar, 2017 Nisan’da İstanbul Startup Angels’dan 7.5 milyon dolar değerlemeyle yatırım alması şirketin hızla büyüdüğünü gösteriyor. 2016’da sonunda OLEV’e kayıtlı bulunan 250 araç varken, şu anda bu sayı 650’yi geçmiş durumda. Buna ek olarak OLEV’de 30 bin bireysel, 1.240 da kurumsal kayıtlı kullanıcı bulunuyor.

Yeni yatırımla kurumsal taşımacılığa odaklanacaklarını belirten Çiriş, bu alanda en önemli sorunun vergilendirme olduğunu belirtti. Çiriş, “Taksi fişlerinin kaybolma, tutar tespiti, muhasebesel iş yükü sorunlar yaratıyor. Hukuksal ve mali uyumsuzluklarından dolayı rekabet halinde olduğumuz Uber ve Careem gibi girişimler fatura kesemedikleri için bu alana giremiyorlar. Biz de OLEV Pro hizmetini Ocak 2017’de hizmete açtık” dedi.

BÜYÜK İLLERE BU YIL AÇILIYOR

OLEV bireysel kullanıcıları hedeflediği Çeşme ve Bodrum gibi yazlık mekânlarda hizmet verdiğini de belirtelim. Bu yıl da söz konusu yerlerde hizmet vermeye devam edecek olan OLEV, kısa süre içinde İzmir, Bursa ve Ankara’ya da açılacak. Öte yandan yaklaşık 650 şehirde hizmet veren Uber, araç çağırma platformları arasında dünyanın en büyüğü. Sahip olduğu veya ürettiği araç olmadan, piyasa değerini 62.5 milyar dolara yükseltmiş ve General Motors’u geçmişti.

Etiketler: OLEV , Uber , gazetehaberleri
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