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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerEkonomi HaberleriUber'in Londra'daki faaliyet lisansı yenilenmedi
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Ekonomi
AA
25.11.2019 - 16:45, Son Güncelleme:

Uber'in Londra'daki faaliyet lisansı yenilenmedi

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Uber'in Londra'daki faaliyet lisansı yenilenmedi

Londra'da ulaşım hizmetlerinden sorumlu toplu taşıma birimi (TfL), Uber'in, bazı operasyonlarında birtakım iyileştirmeler yapmasına karşın halen istenilen standartlara sahip olmadığını belirtti.

Telefon yazılımı üzerinden özel ulaşım hizmeti veren Uber'in İngiltere'nin başkenti Londra'daki işletim lisansının yenilenmeyeceği bildirildi.

Başkent Londra'da ulaşım hizmetlerinden sorumlu toplu taşıma birimi (TfL) tarafından yapılan açıklamada, Uber'in dün sona eren lisansının yenilenmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, şirketin, bazı operasyonlarında birtakım iyileştirmeler yapmasına karşın halen istenilen standartlara sahip olmadığı vurgulandı.

Londra'da toplam 45 bin sürücünün bünyesinde çalıştığı Uber'in düzenli olarak yanlış uygulamalarda bulunduğu aktarılan açıklamada, izinleri olmayan sürülerin başka sürücülerin hesaplarına fotoğraflarını yükledikleri, bu şekilde yakın zamanda yaklaşık 14 bin usulsüz sürüşün gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, denetim kuruluşları tarafından çalışması yasaklanan sürücülerin yine Uber üzerinden yeni hesaplar açıp çalışarak yolcuların güvenliğini tehlikeye attığı vurgulandı.

"GÜVENLİK BİZİM EN BÜYÜK ENDİŞEMİZ"

TfL Lisanslama Direktörü Helen Chapman, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Uber'in, bazı iyileştirmelerde bulunduğunu görüyor olsak da yolcularının lisanssız ve sigortasız araç ve sürücüler ile seyahat etmesine izin vermesi kabul edilemez." ifadelerini kulandı.
Londra Belediye Başkanı Sadık Han da "Bu kararın Uber kullanıcıları arasında popüler olmayacağını biliyorum. Fakat güvenlik bizim en büyük endişemiz. Denetimciler Londralıların güvenliğini sağlamakla sorumlu." değerlendirmesinde bulundu.

"UBER, KARARI TEMYİZE GÖTÜRECEK"

Uber'in Kuzey ve Doğu Avrupa Bölgesinden Sorumlu Jamie Heyword ise kararın yanlış olduğunu savunarak, son 2 ayda Londra'daki bütün sürücülerini denetlediklerini ve uygulamalarını daha da güçlendirdiklerini vurguladı.

Heyword, Uber'in kararı temyize götüreceğini bildirdi.

TfL, 2017 yılında, Uber'in lisansının, kurumsal sorumluluk eksikliği ve müşterilerin güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle yenilenmemesine karar verildiğini duyurmuştu.

Kararı temyize götüren Uber, Haziran 2018'de Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 15 ay süreyle lisansını geri kazanmıştı.
Makheme ayrıca, Uber'in Londra'daki faaliyetlerinin bu süre boyunca denetime tabi tutulmasına, Londra'nın toplu taşıma ve ulaşım birimine ise yasal süreçten kaynaklanan giderler için 425 bin sterlin ödenmesine karar vermişti.

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