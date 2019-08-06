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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
06.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Uber’den ‘XL’ telafisi istiyorlar

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Uber’den ‘XL’ telafisi istiyorlar

UBER XL uygulamasının kaldırılmasının ardından işsiz kalan araç sahipleri ve şoförler Uber’den zararlarının telafisini istedi.

Uber ise verdiği yazılı cevapta zararları karşılayacağını, mahkemeye başvuran çalışanlarının da davalarını geri çekmeleri durumunda giderlerini ödeyeceklerini belirtti. Uber şoförü Kemal Kuru ise, “Araçlara 3 bin lira, şoförlere ise 2 bin 100 lira teklif ettiler. Ben Uber için dayak yedim. Hastanelerde kaldım. Cezalarımızı ödüyorlar ancak diğer masraflarımız teklif edilenden daha fazla” dedi. Dünyada 63 ülkede günde 15 milyona yakın insana cep telefonu uygulaması üzerinden taşımacılık hizmeti sunan Uber, geçen 31 Mayıs tarihinde XL uygulamasına son verdiğini duyurmuştu. Uber yaptığı açıklamada “Maalesef, çok zor bir karar almak durumunda kalarak İstanbul’daki UberXL faaliyetlerimizi 31 Mayıs tarihi itibariyle durdurduğumuzu bildirmek isteriz. Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir” demişti.

Bu sürecin ardından yüzlerce Uber XL aracı ise kontak kapatmak zorunda kaldı. Sürecin ardından araç sahipleri ve şoförler, Uber’e başvurarak zararlarının telafi edilmesi talebinde bulundu. Araç sahipleri Uber’e yazdıkları dilekçede “Sisteminizde çalışma koşullarını yerine getirmek üzere şirket kurulumundan, sermaye aktarımına, araç alımından, belge teminine kadar birçok kalemde harcama yaptım. UBER XL sisteminin sonlandırılması ile ciddi bir sermaye kaybı, araç yıpranma payı ve değer kaybı ile karşı karşıyayım. Uber’in zararımı telafi noktasında iş ortağının karşı karşıya olduğu bu durumda olmasına kayıtsız kalmayacağını düşünüyorum. Toplam zararımın yüzde 50’si gibi bir kısmını Uber’in karşılamasını talep ediyorum” dedi. Araç sürücüleri ise UBER’den işsiz kaldığı sürenin hesaplanarak kaybının telafi edilmesini talep etti. Bazı Uber sürücüleri ise mahkeme yoluna giderek dava açtı.

Uber konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Uber’e iletilmiş idari para cezalarının ilgili iş ortaklarımız adına ödenmesine çoktan başlanmıştır. Henüz ödemesi yapılmamış idari para cezalarınız var ise; ekibimizin ödemeleri en kısa süre içerisinde tamamlamak için özenle çalıştığını lütfen emin olun. Bunun yanı sıra, UBER bazı iş ortaklarımıza ve sürücülerine gönüllü olarak ek bir destekte bulunmakta ve belirli bir miktarda iyi niyet ödemesi sunmaktadır.”

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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