Uber’de e-fatura dönemi
Türkiye’de sık sık tartışılan ve taksicilerin tepkisini çeken yeni nesil ulaşım platformu Uber, Türkiye’ye uyum sağlayan bir adım attı. Daha önce kullanıcıların e-posta adreslerine yapılan yolculuklara ilişkin bilgilendirme metni gönderen şirket, şimdi Türkiye’deki kullanıcılarına özel e-fatura gönderecek.
Uzmanlara göre e-fatura kesme hamlesiyle Uber, Türkiye’de vergi mükellefi oldu ve hizmetlerinin karşılığında vergi ödeyecek. Yapılan UberXL yolculuklarının e-faturasına erişmek isteyen yolcular, riders.uber.com adresinden hesaplarına giriş yaparak vergi profillerini doldurup ilgili yolculuğu seçerek e-faturalarını isteyebiliyor ve sisteme kayıtlı e-posta adresleri üzerinden e-Faturalarını temin edebiliyor.
Söz konusu hamlenin gelmesinden sonra Uber Türkiye’den yapılan açıklamada, “Dünyanın her yerinde şehirlere ekonomik katma değer ve teknoloji sağlayarak yarattığı iş fırsatlarıyla ülke ekonomisine katkıda bulunan ve akıllı şehir standartlarını yakalayarak yolculara güvenilir ulaşım hizmeti sağlamak üzere çalışmalarını sürdüren Uber, bu yoldaki adımlardan biri olarak, tüm mevcut UberXL sürücü ortaklarıyla birlikte e-Fatura sistemine geçtik. Yerel paydaşlarla işbirliği çerçevesinde, bu geçişle birlikte yolcular UberXL seyahatleri için, yolculuğu gerçekleştiren taşımacılık şirketi tarafından düzenlenen e-Faturaya Uber profillerine giriş yaparak kolayca erişebiliyor. Aynı zamanda, iş ortakları da sağlanan hizmet bedeline ilişkin e-Faturayı Uber’den alabiliyor” denildi.
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