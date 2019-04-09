Uber Türkiye'de küçülmeye gidiyor

Lisanslı Taşımacılar Derneği (LİTAŞ) Başkanı Metin Magriso, UBER’in Türkiye’de sağlıklı hizmet verememesinden dolayı küçülme kararı aldığını açıkladı. Magriso, “Devletimize güveniyoruz. Bunu bir yasal zemine oturtarak bizim önümüzü açmasını bekliyoruz” dedi.



Lisanslı Taşımacılar Derneği (LİTAŞ) Başkanı Metin Magriso, ABD merkezli uluslararası taksi uygulaması olan UBER’in Türkiye’de sağlıklı hizmet verememesinden dolayı XL araçlarında küçülmeye gittiğini açıkladı. Üyelerinin çoğunun UBER sürücüsü olduğu derneğin başkanı Magriso, yasal düzenleme yapılarak önlerinin açılmasını istedi. UBER araç sahipleri ve sürücüleri ise konunun detaylarını öğrenebilmek için bir araya geldi. Araç sahipleri ve sürücüler küçülme sonrası yaşanabilecek sıkıntıları dile getirdi.



“PARTNERİMİZ UBER, SAĞLIKLI BİR HİZMET SUNAMADIĞINDAN KÜÇÜLMEYE GİDİYOR”



Metin Magriso, küçülmenin ayrıntılarını açıklayarak, “Partnerimiz UBER, Türkiye’de bağlı kalmak kaydıyla XL ürününde çok sağlıklı bir hizmet sunamadığından küçülmeye gidiyor. Şu anda içinde bulunduğumuz durumda araçlarımız çevriliyor, bağlanıyor, sürücü arkadaşlarımız mağdur. Aynı şekilde aracımızı kullanan turistler, müşterilerimiz çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Biz baştan beri söylemimizi tekrarlıyoruz, devletimize güveniyoruz. Bunu bir yasal zemine oturtarak bizim önümüzü açmasını bekliyoruz. Bu tamamen bir algı, vergi vermediğimiz konusu. Bunlar aslında çok kolay şekilde tespit edilebilen şeyler. Partnerimiz UBER de vergisini tam olarak bir yerli şirketmiş gibi veriyor” ifadelerini kullandı.



“10 BİN İNSAN İŞSİZ KALACAK”



Konunun detaylarını öğrenmek için bir araya toplanan UBER sürücülerinden bir tanesi ise “Bugün bir mesaj aldık UBER sürücüleri ve araç sahipleri olarak. UBER ile ilgili bazı sorunların olduğunu öğrendik. Hepimiz buraya geldik net bilgiler alabilmek için. UBER son sistemde şunu söyledi, çalışabilirsiniz bundan sonra da ama ilk bağlandığında araba, cezayı ödeyecek ama bundan sonra UBER dışında kalacaksınız. Sistemimiz kapatılacak. Biz burada 7 bin aracın en kötü 6 bini, 10 bin insan işsiz kalacak. Biz şu an bir umut, bir sonuç bekliyoruz buradan. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Şok içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.



“EĞER BİZ BUGÜN KONTAK KAPATIRSAK AY SONUNU NASIL GETİRECEĞİZ?”



UBER sürücülerine yazılan cezaların nedenini açıklayan bir UBER araç sahibi, “Bize eksik evraktan dolayı ceza yazıyorlar ama bizim evraklarımız tam. Bize devlet bu evrakı veriyor bu hizmeti verebilmemiz için. O zaman bize bu evrakı niye veriyorlar? Tüm evraklarımız tam ama eksik evraktan bize ceza kesiyorlar. Ay sonunu nasıl getireceğiz eğer biz bugün kontak kapatırsak? Arabamız ne zaman bağlanacak? Bu kadar araba piyasaya düştüğü zaman haliyle bunun değeri azalacak. Satabilecek miyiz, satamayacak mıyız? Bundan ekonomi de etkilenecek. Bunu ciddi düşünüp ciddi bir karar vermek lazım çünkü bu çark çok büyük gerçekten” şeklinde konuştu.



Bir başka UBER sürücüsü ise karara isyan ederek, “Bizim ülkemizde UBER bize çok sahip çıktı. Cezalarımızı ödedi. Bir yerde bir sıkıntı olduğunda derneğini devreye soktu. Ofislerini açtılar bizlere. Bizim yerimize avukatlar tuttu. Yetmedi, arabalarımızı çalıştıramadığınız için günlük bir ücret ödendi. Bunların akabinde ne oldu? Sonuç, küçülüyoruz. Yapılmaz bu” diye konuştu.



“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE UBER XL KÜÇÜLEREK DEVAM EDECEKTİR”



Öte yandan konuyla ilgili Uber’den de bir açıklama geldi. O açıklamada, “Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir. Şu anki mevcut durum, Uber XL ürünü ile sağlıklı bir hizmet verilmesini mümkün kılmadığından, önümüzdeki dönemde UberXL küçülerek devam edecektir. Uber Türkiye’ye olan bağlılığını korumaktadır, sektör ile yaptığımız çalışmalarımıza ve taksi ürünümüzü aynı şekilde sunmaya devam edeceğiz. Türkiye’deki şehirlerin Uber gibi yenilikçi teknolojilerin sunduğu yararlardan faydalanabilmesini sağlayan yeni çözümler bulmak için tüm yerel paydaşlarla beraber çalışmak istiyoruz” denildi.

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