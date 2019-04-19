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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
19.04.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Uber büyük yatırım alacak

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Uber büyük yatırım alacak

Uber'in sürücüsüz araç teknolojilerine dört grup 1 milyar dolarlık yatırım yapacak.

ABD merkezli ulaşım şirketi Uber Technologies, sürücüsüz araç birimi için 1 milyar dolar yatırım alacak.

CNBC'de yer alan habere göre, anlaşma kapsamında Uber'in söz konusu sürücüsüz araç teknolojileri birimine Toyota Motor Corp. ve Japonya merkezli araba parçaları tedarikçisi Denso Corp. 667 milyon dolar, SoftBank Group'un yatırım kolu Vision Fund da 333 milyon dolar yatırım yapacak. Advanced Technologies Group (ATG) adı verilen söz konusu birimin 7.25 milyar dolar değere sahip olacağı ve birimin kendi yönetim kurulunun oluşturulacağı belirtildi. Yatırım anlaşması, Perşembe günü Uber'in San Fransisco'daki genel merkezinde Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, ATG Lideri Eric Meyhofer ve yatırımcı şirketlerin temsilcileriyle imzalandı.

Medyada daha önce yer alan haberlerde Toyota, Denso ve SoftBank'ın Uber'e yatırım yapacağı öne sürülmüş ve Uber'in Mart ayından bu yana söz konusu yatırım için şirketlerle görüştüğü belirtilmişti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonuna (SEC) IPO prospektüsünü sunan Uber'in Mayıs ayında halka arzını yapması bekleniyor.

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