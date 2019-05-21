TYP kapsamında üniversiteli gençlere 'Sosyal Çalışma Programı' başlıyor – SÇP nedir?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu yaz tatilinde üniversiteli gençlere yönelik özel bir program uygulama başlatıyor. TYP kapsamına alınmış olan programın adı ‘Sosyal çalışma program’ (SÇP) olarak adlandırıldı. Üniversiteli gençler programa katılarak hem deneyim elde edecek hem de günlük 67 lira alacak. Peki, Sosyal Çalışma Programları (SÇP) nedir, kimler başvuru yapabilir?
Sosyal Çalışma Programları (SÇP), üniversite öğrencilerinin kamu kurumlarının toplumsal faydası yüksek işlerine katılarak mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri programlardır. Bu programlarla gençlerimiz hem çalışıp hem de sosyal sorumluluklarını yerine getirebileceklerdir.
Sosyal Çalışma Programına Kimler Katılabilir?
Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere 18 yaşını tamamlamış bütün üniversite öğrencileri bu programlara katılabilir. Ancak dersleri devam eden, zorunlu staj yapmakta olan veya başka bir işte çalışan öğrenciler bu programlardan faydalanamaz.
Sosyal Çalışma Programları Hangi Aylarda Düzenlenecektir?
Sosyal Çalışma Programları, yaz tatiline özel bir program olup Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında en fazla 3 ay süreyle düzenlenecektir.
Sosyal Çalışma Programları Hangi Alanlarda Düzenlenecektir?
Doğa korumadan, restorasyon çalışmalarına kütüphanelerin düzeninden kamu kurumlarının daha pek çok sosyal ve kültürel faaliyetine bu programlar ile katılım sağlanabilecektir. Başvuru tarih aralığında programlar “destek verilecek işleri”, “yüklenici kurumu” ve “programın açılacağı ili” gösterecek şekilde yayınlanacaktır.
Sosyal Çalışma Programında Çalışma ve Yararlanma Süresi Ne Kadardır?
Tatilde öğrencilerin kendilerine zaman ayırabilmeleri için programlar haftada 3 gün ile sınırlı tutulmuştur. Çalışma süresi günlük 7,5 saat olarak uygulanacaktır.
Programlardan yaz döneminde en fazla 42 gün, öğrencilik süresince toplamda 90 gün yararlanılabilecektir. Ayrıca programın düzenlendiği kurumdan onay almak kaydıyla 5 gün ücretsiz izin hakkı bulunmaktadır.
Sosyal Çalışma Programı Kapsamında Ödemeler Nasıl Yapılacaktır?
Programlar kapsamında ödemeler aylık olarak, katılım sağlanan günler için asgari ücret düzeyinden yapılacaktır. Bu tutar 2019 yılı için günlük 67 lira 36 kuruştur. Program süresince KYK burs ve kredilerinde kesinti olmayacaktır. Ayrıca katılımcıların emekliliklerine etki edecek sosyal güvenceleri de sağlanacaktır.
Sosyal Çalışma Programlarına Başvurular ve Katılımcı Seçimleri Nasıl Yapılacaktır?
Başvurular İŞKUR internet sayfası üzerinden alınacak olup her bir öğrenci il sınırı olmaksızın en fazla 3 programa başvurabilecektir. Öğrencilerin program kapsamında destek verilecek işleri başvuru sayfasından inceleyerek eğitimlerine en uygun programları seçmesi önem arz etmektedir.
Katılımcılar başvuru tercih sıralarına bakılmaksızın kura ile belirleneceğinden sadece katılım sağlanabilecek programlara başvurulması, gereksiz başvurulardan kaçınılması gerekmektedir.
Programlar açıldığında başvuru yönlendirmeleri bu sayfadan yayınlanacaktır.
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