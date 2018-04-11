Tuzla Port AVM, bu yıl kapılarını açıyor
TRC İnşaat, İstanbul Tuzla’da konut ve alışveriş merkezinden oluşan, karma projesi Tuzla Port Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni geçtiğimiz günlerde perakendecilere verdiği davetle tanıttı.
202 konut ve 60 mağazadan oluşan Tuzla Port sahil şeridinde yer alıyor. Tuzla Port AVM’nin, bu yılın üçüncü çeyreğinde açılması planlanıyor. Davetlilere projeye ilişkin bilgi veren TRC İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Hümeyra Ökçün, Tuzla sahilde konumlanan projenin 15 bin metrekare kiralanabilir alana sahip ve 2 kattan oluştuğunu kaydetti.
Anadolu yakasının yeni sosyal yaşam merkezini inşa ettiklerini belirten Ökçün, açıklamasının devamında “202 konut ve 60 mağazadan oluşan Tuzla Port, Anadolu Yakası’nın sahil şeridinde yer alan en değerli projedir. Bu proje Tuzla ve çevresine de önemli ölçüde değer kazandıracak. Türkiye’nin lokomotifi olan inşaat sektörünün durgun dönemi olmasına rağmen Tuzla Port’ta daire satışlarının yüzde 80’ni tamamlanırken mağaza kiralamalarının da yüzde 50’si tamamlandı. Bu projeyi 2018’in son çeyreğinde sizlerle buluşturacağız” dedi.
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