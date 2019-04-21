TÜSİAD: Saldırıyı kınıyoruz
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıyla ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı toplumsal birlik ve çoğulculuğumuzu güçlendirecek saygılı siyasi tutum ve söylemlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Terörizm ile ancak iktidarıyla, muhalefetiyle ve toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadele ruhuyla mücadele edebiliriz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.
Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı toplumsal birlik ve çoğulculuğumuzu güçlendirecek saygılı siyasi tutum ve söylemlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.— Simone Kaslowski (@SimoneKaslowski) 21 Nisan 2019
Terörizm ile ancak iktidarıyla, muhalefetiyle ve toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadele ruhuyla mücadele edebiliriz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.— Simone Kaslowski (@SimoneKaslowski) 21 Nisan 2019
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