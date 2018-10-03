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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
03.10.2018 - 15:43, Son Güncelleme:

TÜSİAD Buenos Aires’teki B20 Zirvesi’ne katılıyor

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TÜSİAD Buenos Aires’teki B20 Zirvesi’ne katılıyor

TÜSİAD Arjantin'in başkenti Buenos Aires’te düzenlenecek B20 Zirvesi’nde yer alacak.

TÜRK Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Arjantin'in başkenti Buenos Aires’te düzenlenecek B20 Zirvesi’ne katılacak.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, G-20’nin iş dünyası boyutu olan “B20 Zirvesi” 4-5 Ekim tarihlerinde Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te gerçekleştirilecek. Zirvede TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Başkan Yardımcısı Simone Kaslowski ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Dr. Bahadır Kaleağası yer alacak.     

TÜSİAD G20 özel sektör zirvelerinde buluşan önde gelen iş dünyası kurumlarını bir araya getiren Küresel İş Koalisyonu’nun da (Global Business Coalition - www.globalbusinesscoalition.org) kurucu üyesi konumunda bulunuyor. TÜSİAD, 2009 yılı Londra Zirvesi’nden bu yana G20 özel sektör zirvelerine katılarak Türk iş dünyasını temsil ediyor ve zirvelerin hazırlık sürecinde politika önerilerini sunuyor.     

B20 Buenos Aires Zirvesi çerçevesinde “Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Geleceğe İlişkin Zorluklar; Altyapı, Enerji; Büyümenin Ön Şartı Olarak Şeffaflık; Çoktaraflı Ticaret Sistemi; İş ve Eğitim’in Geleceği; Dijitalleşme: Ekonomik Kalkınma için Fırsatlar” başlıkları altında yapılacak olan “B20 Zirvesi”nde B20 Arjantin Dönem Başkanlığı tarafından belirlenen 6 Çalışma Grubunda oluşturulan özel sektör önerileri ele alınacak.     

Bu öneriler 30 Kasım-1 Aralık 2018 tarihlerinde Buenos Aires’te düzenlenecek “G20 Liderler Zirvesi” ne sunulacak. Ayrıca TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, B20 Arjantin Dönem Başkanlığı tarafından oluşturulan “Üst Düzey Uluslararası İş Dünyası Destek Grubu” üyesi olarak Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile yapılacak görüşmeye iştirak edecek.     

Bu arada, bu yıl B20 tarafından G20’ye sunulacak politika öneri belgelerinde TÜSİAD’ın 11 politika eylemi önerisi yer alıyor.     

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