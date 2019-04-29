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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.04.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

TUSAŞ IDEF'19'da gövde gösterisi yapacak

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TUSAŞ IDEF'19'da gövde gösterisi yapacak

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil "Başarılarıyla bizlere büyük bir gurur yaşatan Aksungur ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopterimizle diğer yerli ve milli ürünlerimizi IDEF Fuarı'nda tüm dünyanın karşısına çıkarıyoruz" dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yazılı açıklamasında, 14'üncüsü bu yıl düzenlenen fuarda uluslararası ölçekteki müşteri potansiyelini artırmayı hedeflediklerini bildirdi. 

Sektörde, Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından olduklarına işaret eden Kotil, şu değerlendirmede bulundu: 

"Son yıllarda geliştirdiğimiz ve başarılarıyla bizlere büyük bir gurur yaşatan Aksungur ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopterimizle diğer yerli ve milli ürünlerimizi IDEF Fuarı'nda, başta kendi ülkemiz olmak üzere, tüm dünyanın karşısına çıkarıyoruz. Uluslararası ihtiyaçları karşılamaya yönelik sürdürdüğümüz tüm bu çalışmalarımızı öncelikle kendi ülkemizde, ardından da tüm dünyaya sergileyecek olmanın gururunu yaşıyoruz." 

Kotil, TUSAŞ'ın Türk mühendislerince üretilen yerli ve milli ürünlerle uluslararası arenadaki gücünü her geçen gün artırdığına dikkati çekerek, "Ülkemizin ve TUSAŞ adının, uzun yıllar boyunca, sektörün en iyi oyuncularından biri olarak anılmasını sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı. 

Öte yandan, Anka-Aksungur ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri'nin yanı sıra T129 Atak ve Gökbey helikopterleriyle İnsansız Hava Aracı Anka ve Gelişmiş Eğitim Uçağı Hürkuş, 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek IDEF'19'da yerini alacak. 

TUSAŞ, çeşitli sürprizlerle ağırlayacağı ziyaretçilerine mobil oyun uygulaması "Operasyon Anka"yı da tanıtacak.

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