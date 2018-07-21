TÜRSAB ve TURSAV Bakan Ersoy'u ziyaret etti
TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Turizm ve Seyahat Acentaları Vakfı (TURSAV) yöneticileri yeni kabinede Kültür ve Turizm Bakanı olarak atanan Mehmet Ersoy’yu ziyaret etti. Göreve geldiği günden itibaren bakanlık yetkililerinden brifingler alan Bakan Ersoy’un ilk resmi ziyaretini ise önümüzdeki hafta Antalya’ya yapması bekleniyor.
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB ve TURSAV yönetim kurulu üyeleri yeni kabinede kültür ve Turizm Bakanı olarak atanan Mehmet Ersoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete katılan TÜRSAB ve TURSAV yönetim kurulu üyeleri, Bakan Mehmet Ersoy’a görevinde başarılar diledi.
TURSAV ÜYESİ OLDU
Yaklaşık bir saat süren görüşmede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, TURSAV üyesi de oldu. Ziyaretin sonunda TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya tarafından Bakan Mehmet Ersoy’a TURSAV üyelik sertifikası takdim edildi.
UZAK DOĞU HEDEFİ
Bu kabulün ardından Bakan Mehmet Ersoy’un başkanlığında, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ile Çin, Hindistan ve Uzak Doğu pazarında faaliyet gösteren tur operatörlerinin katıldığı bir çalışma toplantısı yapıldı. Toplantıda bu pazarlardaki turizm sektörünün yaşadığı sorunlarla ilgili öncelik sırası oluşturuldu. Çözüm önerileri üzerine karara varıldı ve çalışma stratejisi belirlendi.
HAFTALIK SEKTÖR TOPLANTILARI
Sektör temsilcilerinin katılacağı çalışma toplantılarının her hafta düzenli olarak tekrarlaması kararı alındı. Yapılacak toplantılarda turizmde çözülmeyi bekleyen sorunlarla ilgili Bakan Mehmet Ersoy’a sektör raporları sunulacak, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde çalışılacak.
İLK ZİYARET ANTALYA’YA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni kabinede Kültür ve Turizm Bakanı olarak atanan Mehmet Ersoy, ilk olarak bakanlığın tüm birimlerinin genel müdürleri ve yetkililerinden brifingler aldı. Bakan Ersoy’un ilk resmi ziyaretini ise önümüzdeki hafta turizmin başkenti Antalya’ya yapması bekleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle