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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.09.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Thomas Cook'tan doğan boşluk 3-4 senede kapatılabilir

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TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Thomas Cook'tan doğan boşluk 3-4 senede kapatılabilir

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya "Diğer firmalar, Thomas Cook'tan doğan bu boşluğu doldurmak için kapasite artıracaktır, o ürünlerin aynılarını tüketicilere sunmaya çalışacaklardır ancak 3-4 senede ancak bu boşluk kapatılabilir" dedi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Adana'da, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Thomas Cook'un, dünyanın en eski firmalarından biri olduğunu ifade eden Bağlıkaya, firmanın iflasının sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük bir boşluk oluşturacağını söyledi.

Bağlıkaya, diğer tur operatörlerinin bu boşluğu doldurmak için ellerinden geleni yapacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Diğer firmalar, Thomas Cook'tan doğan bu boşluğu doldurmak için kapasite artıracaktır, o ürünlerin aynılarını tüketicilere sunmaya çalışacaklardır ancak 3-4 senede ancak bu boşluk kapatılabilir. Kapasitenin başka tur operatörleri tarafından kapatılması için elinden gelen çabayı bütün arkadaşlar göstereceklerdir."

TÜKETİCİ SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ

Bağlıkaya, otelciler ve hizmet sağlayıcıların, İngiltere'ye dava açarak alacaklarını topluca tahsil etmesinin doğru olduğunu düşündüklerini dile getirdi.
İflasla ilgili tüketicilere yansıyan bir sıkıntı olmadığının altını çizen Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"Tüketiciler açısından bir sıkıntı yok. Medeni ülkelerde sigorta sistemleri var. Gördüğünüz gibi yolcularını alıyorlar, götürüyorlar. Bizim, Kültür ve Turizm
Bakanlığımızla hazırladığımız yasa tasarısında da aynısı var. Biz Türk vatandaşlarının da bu haklardan yararlanması için bu tür yasaların Türkiye'de de Avrupa Birliği'ne uygun şekilde çıkartılmasını bekliyoruz. Yasamız hazır bekliyoruz. Bizde de bu tür istenmeyen olaylar yaşandığında tüketiciler artık güvence altında olmalı. Böyle bir düzene geçiyor olmamız lazım."

"FİRMALARI TEMSİL EDENLERİN SORUMLU DA OLMASI LAZIM"

Bağlıkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığının alması gereken bazı tedbirler olduğunun altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En önemli tedbir şu, yurt dışında tur operatörlüğü yapan firmaların Türkiye'de sorumlu bir firma olmadan iş yapamamaları lazım. 100 milyonlarca dolarlık ve avroluk alacaklar var, karşıda firma yok. Nerede firma? İngiltere'de, dünyanın bir yerinde kurulmuş. Böyle olmaz. Sektör zaten 2016-2017'de zor dönemden geçti. Tedbirlerimizi almamız, gerekli yasal düzenlemeleri buna göre yapmamız lazım. Türkiye'de bu tür firmaları temsil edenlerin aynı zamanda sorumlu da olması lazım. Otel kontratlarına, tedarikçi kontratlarına kesinlikle Türk muhatapların da imza atıyor olması lazım."

"ÖNEMLİ OLAN TÜRKİYE'YE TURİSTİN GELMESİ"

Thomas Cook gibi büyük bir firmanın boşluğunu doldurmak için çok sayıda tur operatörünün harekete geçeceğini vurgulayan Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Turizm çok global bir iş, yani Thomas Cook'un boşluğunu Türk veya yabancı tur operatörleri doldurur. Global mi veya Türk mü olduğu fark etmez. Artık dünyanın önemli firmaları zaten, içinde birkaç tane Türk olmasına rağmen ağırlıklı olarak yabancı. Önemli olan Türkiye'ye turistin gelmesi. Kimin getirdiği ikinci önemli nokta. Türk tur operatörleri getirirse daha iyi tabii ki ne kadar güzel olur ama yabancılar getirirse, 'onlar getirmesin' diye bir düzenleme yapamazsın. Serbest ticaret... Yabancılar da getirse başımızın üstüne, mümkün olan en kısa sürede bu boşluğun dolması önemli."

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