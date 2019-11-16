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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.11.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Türkiye'nin yollarına Avrupa'dan övgü

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Türkiye'nin yollarına Avrupa'dan övgü

Kaplamalar Birliği (EUPAVE) Direktörü Luc Rens, Türkiye'deki yol ağının ve şehir içi yolların iyi kalitede olduğunu belirterek, "Ülkede yoğun trafik şartlarının bulunduğu şehir içi yollardaki iyileştirmeler takdir edilmeli." dedi.

Kaplamalar Birliği (EUPAVE) Direktörü Luc Rens, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kara yolu ağının geliştirilerek iyileştirilmesinin önem taşıdığını belirterek, bunun için asfalt yolun yanı sıra beton yolların da tercih edilmesi gerektiğini, bu yolların asfalt yola göre avantajlı olduğunu ifade etti. 

Rens, "Kullanım ömrü uzun olan beton yollar yerel ham maddelerden yapılıyor ve yüzde 100 geri dönüştürülebiliyor. Ömrünü tamamlayan beton yollar kırıcıdan geçirilerek yeni beton yolların yapımında kullanılabilir." diye konuştu. Beton yolun "çevre dostu" olduğuna değinen Rens, bu yolların iklim değişikliğiyle mücadeleye pek çok açıdan katkıda bulunduğunu kaydetti.

Rens, ağır taşıtların beton yolları kullanmasıyla yakıt tüketiminde de tasarruf sağladığı bilgisini vererek, bakım ihtiyacı az olan bu yolların trafik sıkışıklığının da önüne geçtiğini anlattı. Ankara'da düzenlenen 1. Beton Yollar Kongre ve Sergisi'ne katıldığını belirten Rens, burada beton yolların neden tercih edilmesi gerektiğinin ortaya konulduğunu vurguladı.

Rens, şunları kaydetti:
"Beton yol teknolojisi küresel ısınma karşısındaki en etkili yöntemlerden biri. Bunlar toplantıda detaylarıyla anlatıldı. Asfalttan betona çevrilen yollarla 25-38 kilogram karbondioksit gazı salınımını azaltıyoruz. Ayrıca, açık yüzey rengi nedeniyle beton yollar kentsel ısı adası etkisini en aza indiriyor. Bu yollar, kaliteli hava miktarı, yüksek sıcaklıklar ve şehirleşme için de etkili özelliğe sahip."

"TÜRKİYE'NİN YOL AĞI İYİ"

Son yıllarda ulaştırma alanında yaptığı atılımla gündeme gelen Türkiye'deki yollara ilişkin gözlemlerini de paylaşan ve özellikle şehir içi yolların kalitesine işaret eden Rens, "Türkiye'nin yol ağı oldukça iyi. Gördüğüm kadarıyla iyi kalitede şehir içi yollar mevcut. Ülkede yoğun trafik şartlarının bulunduğu şehir içi yollardaki iyileştirmeler takdir edilmeli." dedi. 

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