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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.11.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Türkiye'nin tropik meyve ihracatı artıyor

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Türkiye'nin tropik meyve ihracatı artıyor

Türkiye'nin tropik meyve ihracatı, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 4 milyon 200 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin tropik meyve ihracatı, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 4 milyon 200 bin dolara çıktı. AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) verilerinden derlediği bilgilere göre Türkiye, 2018'de büyük çoğunluğu kivi olmak üzere 4 milyon 645 bin dolarlık tropik meyve ihracatına imza attı.

Tropik meyve ihracatı bu yıl ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 3 milyon 900 bin dolardan 4 milyon 200 bin dolara yükseldi. Tropik meyvede en fazla ihracat 2 milyon 788 bin dolarla kivide yapıldı. Ülke sıralamasında ise yaş meyve sebzenin klasik pazarı Rusya burada da 870 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı.

"KİVİDE İHRACATÇI OLDUK"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda Akdeniz ve Ege bölgelerinde çiftçilerin tropik meyveye yöneldiğini belirtti. Karadeniz'de kivi, Akdeniz'de avokado gibi ürünlerin ekim alanlarının son yıllarda ciddi artış gösterdiğini ifade eden Uçak, bunların yanında ejder meyvesi, mango, frenk üzümü gibi ürünlerin de son zamanlarda yaygınlaştığını söyledi.

Uçak, "Bu ürünleri iç piyasada tükettiğimiz gibi ihraç da ediyoruz. Bu gurur verici bir gelişme. Bunun önümüzdeki yıllar içinde gittikçe çoğalacağını düşünüyoruz." diye konuştu. Tropik meyve ihracatının her yıl düzenli olarak arttığını vurgulayan Uçak, "Örneğin kivi çok zor yetişen, bakımı zor bir meyve değil. Türkiye'de bu tür meyvelere iklimler de müsait. Tabii bunun ekimini yaparken üreticimiz mağdur olmasın diye toprak analizleri çok iyi yapılmalı. Biz yıllar önce kivi ithal eden bir ülkeydik, şimdi ihracat yapar hale geldik. Bunlar hem üretici hem ihracatçı hem de Türkiye için güzel şeyler." diye konuştu.
Muz konusunda da ekimlerin arttığını belirten Uçak, bu ivme ile gitmesi durumunda Türkiye'nin muz konusunda kendi kendine yeten bir ülke haline geleceğini ve ithalata gerek kalmayacağını vurguladı.

Türkiye'de yetişme potansiyeli olan bütün meyvelerin ithalatını bitirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Uçak, bunun Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını aktardı. 

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