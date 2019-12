"Türkiye'nin Otomobili" Güneydoğu'da çok beğenildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili" Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde heyecan uyandırdı.



Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022'de üretimine başlanacak Türkiye'nin Otomobili'ne destek sürüyor.



Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin önemine işaret ederek, yeni nesil bir otomobil olarak uluslararası rekabette önemli yer bulabileceğini söyledi.



Projenin ülke ekonomisine ve istihdamına önemli katkı sunacağına işaret eden Geliş, şöyle konuştu:



"Rabbim hayırlı etsin muvaffak eylesin. Artık kendi aracımızı kendimiz üreteceğiz. Bundan sonra iş hepimize düşüyor. Bunu en iyi şekilde çevredekilere önereceğiz. Araç modellerini ayrıntı olarak inceleme şansım oldu. İthal ettiğimiz otomobillerden eksiği değil fazlası olduğunu gördüm. Son derece kullanışlı ve şık görünüyor."



"VATANDAŞ OLARAK GURUR DUYDUM"



Taksici Reşit Akkuş (37) da otomobili çok beğendiğini vurgulayarak, "Artık İHA, SİHA ve tanktan sonra kendi aracımızı da üretmemiz çok önemli bir gelişme. Türkiye'nin teknolojide geldiği noktayı gösteriyor. Vatandaş olarak gurur duydum. Taksici olarak bu araçlardan birini 2 yıl sonra almak istiyorum." dedi.



"BİZE HEYECAN VERDİ"



Batmanlı Nesim Taymur, tanıtımı yapılan aracın her şeyi ile yerli ve milli olmasının kendisini sevindirdiğini söyledi.



Aracın oldukça şık olduğunu vurgulayan Taymur, şöyle konuştu:

"Ülkemiz adına gerçekten gurur verici bir gelişme. Gelişmiş ülkeler arasında artık Türkiye'de sözü sayılır bir ülke olacağı için gerçekten çok heyecanlandık. Aracın tasarımı son derece şık olmuş. Biz içten yanmalı bir motor beklerken elektrikli bir motor olması çok iyi. Karşımıza çok güzel bir araba çıktı."



"Ülkemiz adına çok güzel bir adım"



Esnaf Halil Ayaz da Türkiye'nin Otomobili'ni çok beğendiğini dile getirerek, "Ülkemiz adına çok güzel bir adım. Almak isteyeceğim bir model tasarımı olmuş." ifadelerini kullandı.



Esnaf Adnan Baytar da "Elektrikli oluşu, bir dolumla 500 kilometre gitmesi çok iyi. Bu ve buna benzer projeleri görmek bizi mutlu ediyor. Gururlandım, çok hoşuma gitti. Artık bizim de kendimize ait bir arabamız var." dedi.



"DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ"



Mardin Ticari Taksiciler Dernek Başkanı Uğur Alka, Mardin esnafı olarak projeyi yürekten desteklediklerini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 60 yıllık hayalin gerçekleştirildiğine işaret eden Alka, şunları kaydetti:



"Yerli otomobil yüzyılın en önemli projelerinden biri. Bizler de bu araca talibiz ve her zaman destekçisi olacağız. Çünkü kendi üretimimizle kalkınabiliriz. İnşallah bu otomobili kullanacağız. Fabrikadan çıkacak 47'nci araca da talibiz. Bu otomobil dünyada ses getirecek. Yurt dışındaki bir firma 2025 yılındaki elektrikli araç hedefini 2 yıl geriye alarak bizim hedefimiz olan 2023 yılına çekti. Projelerini bize göre geri çekiyorlar."



Taksici Baver Alpaslan da tanıtımı yapılan araçların çok güzel olduğunu aktararak, "Cumhurbaşkanımız bu projeyi gerçekleştirdi. Taksiciler olarak çok memnunuz. Cumhurbaşkanımıza minnettarız, çok teşekkür ediyoruz." dedi.



"DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLACAK"



Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan, yerli otomobilin tanıtımını hayranlıkla izlediğini söyledi.



Yerli otomobilin beklentilerin çok üzerinde olduğunu vurgulayan Demirhan, şunları aktardı:



"Hayalimiz gerçeğe dönüştü. İleri teknoloji ve yerli mühendislerle yapılan yerli otomobili hayranlıkla izledik. Muhteşem bir şeydi. Fabrikası daha kurulmadı ama her şeyi detaylı bir şekilde bitirildi. Yakında, 2022'de üretime geçeceğiz. Dünyada söz sahibi olacak. Emeği geçen herkese başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum."



"BU KADAR GÜZEL BİR OTOMOBİL BEKLEMİYORDUM"



Siirt Cedid Derneği Başkanı Serdar Özyeşil de yerli otomobilin prototipinin Avrupa'daki otomobillerden çok daha güzel olduğunu, bir vatandaş olarak yerli ve milli otomobille gurur duyduğunu belirtti.



Türkiye'nin yerli otomobil ile şahlanacağını bildiren Özyeşil, "Yerli otomobilin tanıtılmasıyla gurur duyduk. Çok hoşumuza gitti. İtiraf etmek istiyorum ben bu kadar güzel bir otomobil beklemiyordum. Özellikle prototipinin bu kadar iyi olacağını tahmin etmemiştim. Tüm araçların ilk versiyonuna baktığımızda bir sürü eksiklikleri olduğunu görebiliyoruz ama yerli otomobil beklentilerimizin çok çok üstünde." diye konuştu.

Murat Hüdavendigar Üçok da projenin başarılı olması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Mesut İrey de Türkiye'nin uluslararası bir başarı kazandığını işaret ederek, "Yerli otomobili duyunca heyecanlandık ve gururlandık. İnşallah çok iyi olacak. Yerli otomobilin uluslararası camiada da güzel bir yere geleceğinden şüphemiz yok." dedi.



Elazığ'da esnaf Murat Gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli otomobilin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Türkiye'nin bu şekilde yerli ve milli atılımlar yapması gerektiğini vurgulayan Gün,"Hepimiz otomobili çok beğendik. Buna gerçekten ülke olarak ihtiyacımız vardı." değerlendirmesinde bulundu.



Celal Balıbey, "Dün Cumhurbaşkanımızın tanıtımını yaptığı araç bizim gurur kaynağımızdır. Umarım seri bir şekilde üretime geçip dünya pazarında bu aracın satışını sağlarız." şeklinde konuştu.



ÇEVRE DOSTU



Diyarbakır'da Avukat Mehmet Sıddık Demir, yerli otomobilin tasarımının çok şık olduğunu ve birçok otomobilde olmayan özellikleri taşıdığını aktararak, şunları kaydetti:



"İthalatın düşmesi açısından çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Yüksek vergili araç almaktan kurtulacağız. Üstelik elektrikli ve çevre dostu olması hem tüketici hem çevre açısından büyük bir avantaj sağlıyor, şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."



Şehnaz Özekinci de "Estetik olarak çok güzel, şık duruyor. Özellikle kapı kollarının olmadığını gördüm. Dışardan bakılınca çok güzel duruyor." dedi.

Zafer Özekinci ise yerli otomobilin tasarımının ithal lüks arabalarla rekabet edecek düzeyde olduğunu belirterek, "Fiyatını ithal otomobillere göre daha düşük olarak bekliyoruz." diye konuştu.