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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.10.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

'Türkiye'nin Otomobili' ekibinden Almanya'ya çıkarma

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'Türkiye'nin Otomobili' ekibinden Almanya'ya çıkarma

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, Bosch Türk Forumu'nda "Türkiye’nin Otomobili" projesini anlattı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "Biz bu yolculukta yurt dışında da yalnız
olmadığımızı derinden hissettik. Katılımcıların coşkusu, heyecanı ve hayır duaları bize güç veriyor ve ülkemize verdiğimiz sözü hayata geçirmek için emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, 2009 yılından bu yana Bosch bünyesindeki en etkili iş ve kültür iletişim platformlarından biri olan Bosch Türk Forumu, 10. yılında platformun kurucularından da olan TOGG CEO'su Karakaş'ı misafir etti.

Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosu Mehmet Erkan Öner ve Baden-Würtemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann'ın da konuklar arasında bulunduğu etkinlikte Karakaş, "Türkiye’nin Otomobili" projesini anlattı.

Etkinlikte kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Karakaş, Türkiye'ye neden döndüğünü, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin hangi aşamada olduğunu, başarılı olmak için sıkı sıkıya bağlı oldukları ilkeleri ve aralık ayında ön gösterimi yapılacak olan aracın 2022 yılında pazara çıkacağını anlattı.

Almanya'ya Gürcan Karakaş dahil 15 kişilik bir ekiple gelen TOGG, Bosch Türk Forumu’nun ardından Alman otomotiv endüstrisinde çalışan çoğunluğu Türk, 300 civarında katılımcıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda, Karakaş ve beraberindeki TOGG çalışanları, projenin ayrıntılı sunumunu yaptı, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

"TOGG EKİBİ İÇİN ENERJİ VEREN, HEYECAN ARTIRAN BİR BULUŞMA OLDU"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOGG CEO'su Karakaş, şunları kaydetti:
"Buluşmamız, TOGG ekibi için enerji veren, heyecan artıran ve bize farkında olduğumuz sorumluluğumuzun ağırlığını bir kez daha hissettiren bir buluşma oldu. Toplantı boyunca bizlerle paylaşılan tecrübeler, yardım etmek üzere uzatılan eller ve aktarılan düşünceler için herkese çok teşekkür ederiz. Biz bu yolculukta yurt dışında da yalnız olmadığımızı derinden hissettik. Katılımcıların coşkusu, heyecanı ve hayır duaları bize güç veriyor ve ülkemize verdiğimiz sözü hayata geçirmek için emin adımlarla ilerliyoruz."

Toplantı sonunda sosyal medya üzerinden görüşlerini paylaşan bazı katılımcılar, Türkiye'den uzakta olmalarına karşın kalben ülkenin teknoloji üretmesini istediklerini belirterek, Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni yakından takip ettiklerini ve her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını kaydetti. 

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