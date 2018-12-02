Türkiye'nin Maldivlerine kazıklı koruma tartışma yarattı
TÜRKİYE’nin Maldivleri olarak ünlenen, Mars’ın jeolojik yapısına benzerlik gösteren dünyadaki iki noktadan biri olarak kabul edilen Burdur Salda Gölü’ne araç girişini engellemek için yürütülen ‘kazıklı yol çalışması’ Burdur, Yeşilova Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü arasında krize neden oldu.
UYGULAMAYA TEPKİ
Koruma altındaki bölgeye ait yolun kenarına çakılan kazıkların görsel kirliliğe neden olduğunu savunan Yeşilova Belediyesi Başkanı Nuri Özbek, “Gölümüzün korunmasını, araç girişinin engellenmesini biz de istiyoruz ancak daha estetik bir çözüm bulunabilirdi. Tablo hiç hoş değil” diye konuştu.
ÇİRKİNLİK KALKMALI
“Gölün görüntüsünü kazıkla bozdular” diyen Özbek, “Kaygılarımızı Bölge Müdürlüğü’yle de paylaştık. Yol boyunca koca koca kazıklar var. Belki burası farklı bir sistemle korunabilirdi. Umarım çalışmanın devamında bu çirkin görüntü bir şekilde engellenir” dedi.
SALDA’YA YAKIŞMADI
“Uygulama tam anlamıyla rezalet” diyen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, şöyle dedi: “Biz göllerimizi koruyalım dedikçe karşımıza garip uygulamalar çıkıyor. Salda bizim için eşi benzeri olmayan bir değer. Ama biz bu değere korurken bile zarar veriyoruz. O kazıklar o güzelliğe yakışmış mı?”
TURİZME UYGUN DEĞİL
“Biz de ilgili bakanlıklara başvuru yaparak uygulamanın detaylarıyla ilgili bilgi talep edeceğiz. Motorlu araçlar göl kıyısından uzak tutulmalı tabi bu oradaki turizm yapısına uygun biçimde gerçekleştirilmeli. Bunun dünyada onlarca örneği var. Konunun takipçisiyiz.”
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