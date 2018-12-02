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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Salim UZUN
02.12.2018 - 09:12, Son Güncelleme:

Türkiye'nin Maldivlerine kazıklı koruma tartışma yarattı

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
Türkiye'nin Maldivlerine kazıklı koruma tartışma yarattı

TÜRKİYE’nin Maldivleri olarak ünlenen, Mars’ın jeolojik yapısına benzerlik gösteren dünyadaki iki noktadan biri olarak kabul edilen Burdur Salda Gölü’ne araç girişini engellemek için yürütülen ‘kazıklı yol çalışması’ Burdur, Yeşilova Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü arasında krize neden oldu.

UYGULAMAYA TEPKİ

Koruma altındaki bölgeye ait yolun kenarına çakılan kazıkların görsel kirliliğe neden olduğunu savunan Yeşilova Belediyesi Başkanı Nuri Özbek, “Gölümüzün korunmasını, araç girişinin engellenmesini biz de istiyoruz ancak daha estetik bir çözüm bulunabilirdi. Tablo hiç hoş değil” diye konuştu.

Türkiyenin Maldivlerine kazıklı koruma tartışma yarattı

ÇİRKİNLİK KALKMALI

“Gölün görüntüsünü kazıkla bozdular” diyen Özbek, “Kaygılarımızı Bölge Müdürlüğü’yle de paylaştık. Yol boyunca koca koca kazıklar var. Belki burası farklı bir sistemle korunabilirdi. Umarım çalışmanın devamında bu çirkin görüntü bir şekilde engellenir” dedi.

SALDA’YA YAKIŞMADI

“Uygulama tam anlamıyla rezalet” diyen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, şöyle dedi: “Biz göllerimizi koruyalım dedikçe karşımıza garip uygulamalar çıkıyor. Salda bizim için eşi benzeri olmayan bir değer. Ama biz bu değere korurken bile zarar veriyoruz. O kazıklar o güzelliğe yakışmış mı?”

Türkiyenin Maldivlerine kazıklı koruma tartışma yarattı

TURİZME UYGUN DEĞİL

“Biz de ilgili bakanlıklara başvuru yaparak uygulamanın detaylarıyla ilgili bilgi talep edeceğiz. Motorlu araçlar göl kıyısından uzak tutulmalı tabi bu oradaki turizm yapısına uygun biçimde gerçekleştirilmeli. Bunun dünyada onlarca örneği var. Konunun takipçisiyiz.”

Türkiyenin Maldivlerine kazıklı koruma tartışma yarattı

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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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