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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.04.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Türkiye'nin ilk çeyrek ihracatına Sakarya dopingi

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Türkiye'nin ilk çeyrek ihracatına Sakarya dopingi

Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip olan ve martta şubat ayına göre ihracatını yüzde 12 arttırarak yükseliş çizgisini sürdüren Sakarya, yılın ilk çeyreğinde ülke ihracatına yüzde 3,6 katkı sağladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracat sıralamasında 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya, şubat ayında gerçekleştirdiği 442 milyon 972 bin dolarlık ihracatını martta yüzde 12 artırarak 500 milyon 274 bin dolara taşıdı. 
Başta otomotiv sektörü olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik ve çimento endüstrisiyle ihracatını geçmişteki 5 yıla oranla yüzde 34 artırmayı başaran Sakarya, Türkiye'nin bu yıl ilk çeyrek dönemindeki toplam ihracatının yüzde 3,6'sını karşıladı. 

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi önemli firmalarıyla İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan 4. il olan Sakarya'nın, ocak-mart dönemindeki toplam ihracatının yüzde 92'lik kısmı, sadece bu alanda gerçekleşti. Sakarya, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 243 milyon 448 bin dolarlık otomotiv ihracatı yaptı. 

Demir ve demir dışı metaller sektörü ise kentin ihracat sıralamasında ikinci sırayı aldı. Geçen yıl ilk çeyrekte 22 milyon 478 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 16 milyon 644 bin dolar olarak kayıtlara geçti. 

Önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan kentte, 13 milyon 861 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri" üçüncü, 13 milyon 85 bin dolarla "iklimlendirme sanayi" üçüncü, 11 milyon 159 bin dolarla "makine ve aksamları" dördüncü, 8 milyon 300 bin dolarlık ihracatla "mücevher" sektörü beşinci sırada yer aldı. 

Yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre en fazla ihracat artışı yaşanan sektör "mücevher" oldu. Buna göre, geçen yıl 2 milyon 514 bin dolar olan mücevher ihracatı, yüzde 230 artışla bu yıl 8 milyon 300 bin dolar seviyesine ulaştı. 

Diğer ihracat kalemleriyle kentin ilk çeyrekteki toplam ihracatı 1 milyar 348 milyon 296 bin dolar olarak gerçekleşti. 

EN ÇOK İHRACAT İNGİLTERE'YE 

Ocak-mart döneminde çok sayıda ülkeye ihracat yapan Sakarya, bu yıl en çok ihracatı 144 milyon 635 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Söz konusu dönemde bu ülkeye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,91 arttı. 

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke Fransa oldu. Kentten bu ülkeye 3 aylık dönemde 127 milyon 941 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 
İspanya'ya geçen yılki 94 milyon 237 bin dolarlık ihracatı bu yıl yüzde 17,03 artışla 110 milyon 282 bin dolara çıkaran Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan üçüncü ülke ise İspanya oldu. 

Bu ülkeleri 100 milyon 465 bin dolarlık ihracatla dördüncü sıradaki İtalya ve 98 milyon 640 bin dolar ihracatla beşinci sıradaki İsrail takip etti. 

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