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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.06.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Türkiye'nin "ilk 1.000 ihracatçısı" belli oldu

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Türkiye'nin "ilk 1.000 ihracatçısı" belli oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin "Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018" araştırmasına göre, Ford Otomotiv, 5 milyar 683 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin lider şirketi oldu. Ford'u 4 milyar 598 milyon dolarla Toyota, 2 milyar 998 milyar dolarla Tofaş takip etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) "Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018" araştırmasına göre, Ford Otomotiv, 5 milyar 683 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin lider şirketi oldu. Toyota Otomotiv, 4 milyar 598 milyon dolarla ikinci, Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları ise 2 milyar 998 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

TİM'in bu yıl 17'ncisini gerçekleştirdiği "Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018" araştırmasının sonuçları, İstanbul'da düzenlenen toplantıda açıklandı. 
Araştırmaya göre, ilk 1.000'de yer alan şirketlerin toplam ihracatı 2017'ye göre 10,5 milyar dolar artışla geçen yıl 102,8 milyar dolara, toplam ihracattan aldıkları pay da yüzde 61,2'ye yükseldi. İlk 500 şirketin ihracattaki payı ise yüzde 52,6 oldu. 

Ford Otomotiv Sanayi AŞ, 5 milyar 683 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin lider şirketi olarak belirlendi. Ford'u 4 milyar 598 milyon dolarla Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, 2 milyar 998 milyar dolarla Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları AŞ takip etti. 

Bir önceki yıl 6'ncı sırada bulunan Kibar Dış Ticaret 2 milyar 720 milyon dolarlık ihracatla 4'üncü sıraya yükselirken, önceki yıl 12'nci sırada bulunan TGS Dış Ticaret 7 sıra yükselerek 2 milyar 591 milyon dolarla 5'inci sırada yerini aldı

Türkiye Petrol Rafinerileri 2 milyar 467 milyon dolarlık ihracatla 6'ncı, Vestel Ticaret 2 milyar 255 milyon dolarla 7'nci, Arçelik 1 milyar 937 milyon dolarla 8'inci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları 1 milyar 784 milyon dolarla 9'uncu, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi ise 1 milyar 544 milyon dolarla 10'uncu oldu. 

İLK 1.000 ŞİRKET, 50 İLE DAĞILDI 

Araştırmaya göre, sektörel değerlendirmede ilk sırada 154 şirketle hazır giyim ve konfeksiyon, ikinci sırada 106 şirketle kimyevi maddeler ve mamulleri, üçüncü sırada ise 102 şirketle otomotiv sektörü yer aldı. 

İlk 1.000'de yer alan ihracatçı şirketlerin İstanbul'dan Şırnak'a, Samsun'dan Osmaniye'ye 50 farklı ilde faaliyet göstermesi de ihracatın Türkiye sathına yayıldığının en büyük göstergesi olarak öne çıktı. 

Şirketlerin 440'ı İstanbul merkezli olurken, İstanbul'u, 76 şirketle İzmir, 67 şirketle Kocaeli izledi. 

Bölgesel dağılımda ise Marmara Bölgesi'nden 600, Ege Bölgesi'nden 146 ve İç Anadolu Bölgesi'nden 83 şirket listeye girmeyi başarırken, 7 coğrafi bölgede de ilk 1.000 listesine girmeye hak kazanan firmaların olması dikkati çekti. 

İSTİHDAM VE KATMA DEĞERDE DE İLK 1.000 ŞİRKET LİDER

İlk 1.000 firmanın ortalama çalışan sayısı 2018'de 781 olarak açıklanırken, bu firmalar 800 bine yakın istihdam sağladı. Söz konusu rakam, 2016'da 704 olarak açıklanmıştı. Buna göre, 2 yılda 100 bine yakın istihdam sağlandı. 

Araştırmaya göre, Türkiye'de ihracatın kilogram fiyatı 2018'de 1,33 dolar olurken, bu rakam ilk 1.000 firmada 1,37 dolar, ilk 500 firmada 1,40 dolar ve ilk 10 firmada 2,76 dolar olarak gerçekleşti. 

1 MİLYAR DOLARI GEÇEN ŞİRKET SAYISI 13'E YÜKSELDİ

"Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018" araştırmasında 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan şirket sayısı bir önceki yıla kıyasla 10'dan 13'e yükselirken, 100 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan şirket sayısı da 145'ten 171'e çıktı. 

2018 yılında listenin en son sırasında yer alarak Türkiye'nin en çok ihracat yapan 1.000'inci firması olan şirket, 21,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, bu rakam 2017'de 19,5 milyon dolar, 2016'da ise 18,2 milyon dolar olarak açıklanmıştı. 

İlk 1.000 şirketin yüzde 66,3'ü üretici ihracatçı şirketlerden oluştu. 

155 ŞİRKET LİSTEYE GİRİŞ YAPTI

İlk 1.000 ihracatçı arasında yer alan firmalardan 155'inin, 2017 yılında ilk 1.000 ihracatçı listesinde yer almadığı dikkati çekti. Söz konusu 155 firma, geçen yıl listeye giriş yaptı. 

Listeye en yüksek sıradan giriş yapan firmalar ise 158'inci olan Tatmetal Çelik, 175'inci olan Mitaş Endüstri, 233'üncü olan Gemlik Gübre Sanayi, 258'inci olan Corbus Metal, 319'uncu olan Rexport Dış Ticaret, 326'ncı olan Yenigün İnşaat, 351'inci olan Göymen Gıda, 383'üncü olan Turquoise Yat Sanayi, 407'nci olan Yıldız Demir Çelik Sanayi ve 419'uncu olan Sahra Gıda olarak belirlendi. 

"ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN TOPLAM İHRACATIMIZDAKİ PAYI YÜZDE 34,2 OLDU"

Araştırma sonuçlarının açıklandığı toplantıda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, küresel ticarette ulaşılan boyuta işaret ederek, 2018'de küresel ticaretin, bir önceki yıla göre yüzde 8,5 yükselerek 19,2 trilyon dolara ulaştığını bildirdi. 

Küresel ticaretin rekor seviyede artarken, dünyada 100 milyar doların üzerinde ihracat yapan ülke sayısının 37'den 36'ya gerilediğini aktaran Gülle, şunları kaydetti:

"10 yıllık dönemde küresel ticaretteki ilk 5 ülke sıralamasında önemli değişikler oldu. ABD ve Çin'in Almanya'nın önüne geçtiğini, Fransa'nın ilk 5 ülke içerisindeki yerini Hollanda'ya bıraktığını görmekteyiz. 10 yıl öncesine göre ülke sıralamalarını karşılaştırdığımızda Türkiye'nin yeri değişmedi.

İlk 5 ülke, 2018'de küresel ticaretin neredeyse yüzde 40'ına hükmediyor. İhracatta belki de en çok önem verdiğimiz husus, ihraç ürünlerimizin teknoloji yoğunluğu... İhracatımızda yüksek teknolojili ürünlerin payının seyri, yıllara göre sabit kalırken, orta-yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracatımızdaki payı yüzde 34,2 oldu."

2017'de 77 bin 730 olan ihracatçı sayısının geçen yıl yüzde 7,1 artarak 83 bin 286'ya çıktığını bildiren Gülle, göreve geldikleri günden bu yana hayata geçirdikleri projeler ve yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi verdi. 

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