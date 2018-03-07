Türkiye’nin ‘enerjik’ kadınları

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu yıl bir ilke imza atarak “Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni” düzenledi. 6 kategoride ödül verilen törene kadınların ilgisi büyüktü. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile birlikte ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kadın konusunun asırlar boyunca birçok şekilde konuşulduğunu, tartışıldığını dile getirerek, “Bazen ihtirasların, bazen hak mücadelelerinin mevzusu oldu. Cinsiyetçi bakış, kadın ve erkeği karşı karşıya getirdi. Oysa kadın ve erkek bir bütünün iki yarısıdır. Tıpkı bir kuşun iki kanadı gibi. Bir kuş nasıl tek kanatla uçamazsa, insanlık da tek taraflı ilerleyemez. Kadınlarını, hayatın çeşitli alanlarından men eden toplumlar gelişemez” dedi. Albayrak ise enerji sektöründe çalışan kadın sayısının arzu edilen seviyede olmadığını belirterek, “Bugün kadınlara bir çağrı yapmak istiyorum: Enerji ve maden alanında sizlere büyük ihtiyaç duyuyoruz. Bakan olarak, kadın çalışan oranının arzu ettiğimiz noktada olmadığı bu alanda biz sizlere pozitif ayrımcılık yapacağız. Bu potansiyeli hayata geçirme noktasında herkesin, hepimizin koşulsuz desteğini ortaya koyması şarttır” şeklinde konuştu.

Törene Erdoğan ve Albayrak’ın yanısıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile sanat, siyaset, akademi, spor ve iş dünyasından çok sayıda konuk katıldı. Erdoğan, törendeki konuşmasında kadınların olmadığı bir siyasetin, ekonominin, bürokrasinin eksik kalacağını vurgulayarak, “Kadınların var olmadığı bir demokrasi mücadelesi, başarıya ulaşamaz. Bugün burada, dalgalara, fırtınalara direnerek başarı elde eden çok sayıda kadın görüyorum. Özellikle erkek egemen sektörlerde kadın varlığı son derece kıymetlidir. ‘Kadınlar yapamaz’ denen alanlarda, cesaretiniz, dirayetiniz ile varlık gösterdiniz. Türkiye’ye enerji verdiniz. Hepinizi kutluyorum” dedi.

DÜNYA ROSA PARKS’LARI GÖRDÜ

Gelecek yüzyılın en önemli konularının çevre, enerji ve kadın olacağını ve kadın gücünü devreye sokabilen toplumların ilerleyeceğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Gerek evinin işiyle meşgul, gerekse farklı sektörlerde çalışan, ter döken tüm kadınlarımızın emeği kutsaldır, hepsi aydınlık geleceğimizin mayasıdır. Dünya tarihi, ‘Kadın başıma ne yapabilirim?’ yanılgısının karşısında dimdik duran Rosa Parks’ları görmüştür. Ordulara kafa tutun Nene Hatun’ları yazmıştır. Halide Edip, Birinci Dünya Savaşı’nın dumanı hala ülkemizin üzerinde tüterken, meşhur konuşmasında şöyle demişti: ‘Bütün milletlerin haklarını kazanacağı gün çok uzak değildir. O gün geldiği zaman bayraklarınızı alınız, bu maksat için canlarını veren kardeşlerimizi ziyaret ediniz. Şimdi yemin edin ve benimle birlikte tekrarlayın: yüreğimizdeki mukaddes heyecan, milletlerin hakları ilan edilinceye kadar devam edecektir.’ Bugün biz de aynı heyecanla haykırıyoruz; yüreğimizdeki mukaddes heyecan, Afrikalı, Filistinli, Myanmarlı masumların sorunlarını çözünceye kadar devam edecektir.”

Albayrak da “Bizler kadın ve erkeği birbirini tamamlayan, onları bir elmanın iki yarısı gibi gören bir zihniyetin temsilcileriyiz. Tarihimizin hiçbir döneminde kadınlarımızın yok sayıldığı ya da toplum dışına itildiği bir dönem olmamıştır. Dünya tarihinde kadının adı yokken, Türk kültüründe, devlet yönetiminden sosyal ve kültürel hayata kadar her alanda bizleri zirveye taşıyan kadınlarımızın izlerini görmek mümkündür” dedi.

İŞTE ÖDÜL ALAN KADINLAR

JÜRİ üyeliklerini Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Demirören Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay, Citibank Genel Müdürü Serra Akçaoğlu, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Sare Aydın Yılmaz, Vitol Türkiye Üst Yönetim Kurulu Üyesi Gülsüm Azeri, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Erişah Arıcan ve Devlet Sanatçısı Hülya Koçyiğit’in yaptığı programda 6 dalda ödül dağıtıldı. Ödülleri, Emine Erdoğan, Albayrak, Sayan Kaya, Sarıeroğlu, Sabancı ve Şahenk takdim etti. Köylerine gelen turist grubundan birinin cep telefonu kamerası kayıttayken yaptığı Fransızca-Türkçe konuşması internette yayınlandıktan sonra sosyal medyada fenomen olan Kars Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran Ömür, “Yılın Girişimcisi” ödülünü aldı. Ödülünü Bakan Sayan Kaya’dan alan Ömür, sahnede yaptığı “Biz köy kadınıyız ve üretmek istiyoruz. Üreten kadınlar olarak da sizlere çok teşekkür ederim. Üretmeyen toplum da yok olmaya mahkûmdur diye düşünüyorum” konuşması ile uzun süre alkışlandı. Sabancı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selmiye Alkan Gürsel, “Akademi” ödülünü Şahenk’ten aldı. Aksa Gümüşhane Bayburt Doğalgaz Dağıtım AŞ Şirket Müdürü Rahime Meydan ise “Profesyonel” ödülünü Sabancı’nın elinden aldı. ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Nevin Selçuk, “İş dünyası” ödülünü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’ndan alırken, “Enerjide örnek şirket” ödülünü Uludağ Elektrik Perakende AŞ adına Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir Bakan Albayrak’tan aldı. “Jüri özel ödülünü” ise Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı oyuncularına Emine Erdoğan takdim etti. Albayrak, ödül takdimi sırasında yaptığı konuşmada, hayatına dokunan iki önemli kadın annesi ve eşine teşekkür ederken, gecenin sonunda da Emine Erdoğan’a bir çini vazo hediye etti.