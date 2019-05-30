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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
30.05.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Türkiye'nin en önemli güzergahlarından... Sürücülerin korkulu rüyası sona eriyor!

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Türkiye'nin en önemli güzergahlarından... Sürücülerin korkulu rüyası sona eriyor!

Türkiye’nin en önemli güzergahları arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesi’ni İç Anadolu'ya bağlayan alan Kırkdilim yolunda çalışmalar hızla ilerliyor. 

Adını yol üzerinde bulunan 40 virajdan alan Kırkdilim’de sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 9 kilometrelik yolda uzunlukları bin 409 metre, bin 197 metre ve bin 578 metre olmak üzere üç ayrı tünel yapılacak.

Sürücülerin adeta korkulu rüyası olan aynı zamanda Kuzey-Güney aksının önemli bir ayağını oluşturan Kırkdilim’de projenin tamamlanmasıyla ulaşım daha rahat ve konforlu bir şekilde sağlanacak. Cumhuriyet tarihinde Çorum’a yapılan en büyük yatırım olan Kırkdilim projesi, 570 milyon liraya mal olacak.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Laçin ilçesine giderek Kırıkdilim tünel geçişi projesi kapsamındaki çalışmaları yerinde inceledi. Vali Çiftçi’ye bölgede yürütülen çalışmalar hakkında Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli bilgi verdi.

Dev projenin 2019 yılı birim fiyatlarıyla 570 milyon TL’ye mal olacağını açıklayan Bölge Müdürü Murat Gönenli, “Projemiz yeni başladı. Fiziki gerçekleşme yüzde 4.7 seviyelerinde. Bugüne kadar 37 milyon TL’lik yatırım yapıldı. 8.6 kilometre uzunluğundaki yol ile 3 tane tünelden oluşan proje, Kırkdilim geçişini de by-pas eden bir proje. Kırkdilim projesi tamamlandığında Çorum-İstanbul ulaşımı oldukça rahatlamış olacak” dedi.

Bölgeye yapılacak üç tünelden birisi olan bin 553 metre uzunluğundaki tünelin yapımına başlandığını anlatan Gönenli, bu yılki hedeflerinin tünelin kazı ve destekleme çalışmalarını bitirmek olduğunu açıkladı.

T-2 tünelinde de çalışma başlatmayı planladıklarını ifade eden Gönenli, “Dışarıda çok çalışmayacağız. Bu yıl tünellere ağırlık vermeyi planlıyoruz. Üç tünelin yarısının kazı ve destek çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz. Herhangi bir sorunumuz yok. Buradaki çalışmalar arzu ettiğimiz noktaya ulaşacak” ifadelerini kullandı.

Çorum-Osmancık karayolunda da çalışmaların devam ettiğini kaydeden Gönenli, Kırkdilim Geçiş Tüneli projesinin yanı sıra Çorum-Osmancık karayolu projesiyle birlikte bölgeye 700 milyon liralık bir yatırım yapacaklarını bildirdi.

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