Türkiye'nin en büyük konut projesi başlıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye'nin en büyük konut projesi başlıyor
GeriEkonomi Türkiye'nin en büyük konut projesi başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
09.10.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Türkiye'nin en büyük konut projesi başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'nin en büyük konut projesi başlıyor

Sosyal konut alanında uygulaması tek seferde geliştirilen ve "Türkiye'nin en büyük konut projesi" olma özelliğine sahip Gaziantep'in Kuzey Şehir Projesi'nde yapımı tamamlanan konutlar, hak sahiplerine teslim ediliyor.

Sosyal konut alanında uygulaması tek seferde gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük konut projesi olan Gaziantep'teki "Kuzey Şehir"de ilk etap olarak yapımı tamamlanan konutların anahtar teslimleri başladı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde merkez Şehitkamil ilçesinde 8,5 milyon metrekare alanda hayata geçirdiği projenin ilk etabında sona gelindi. Konutların anahtar teslimi yapılırken, evlerde yakın zamanda yaşamın başlaması bekleniyor.

Yaklaşık 250 bin kişinin yaşayacağı toplamda 50 bin konutun yer alması hedeflenen Kuzey Şehir, Türkiye'nin en büyük toplu konut alanı olma özelliği taşıyor.
Kuzey Şehir'de yaşayacak vatandaşlar, eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma kadar tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını kent merkezine gitmeye gerek duymadan karşılayabilecek.

Mahallenin yeşil alanla çevrelenmesi, farklı ölçeklerde meydanların oluşturulması, araç yollarının sınırlandırılması, engellilerin kullanımını da içeren otoparklarla ulaşım ağının ağırlıklı olarak yaya öncelikli ele alınması projenin temel tasarım ilkelerini oluşturuyor.

Projede, cami kompleksleri, zemin katlarda manav, kasap, bakkal gibi esnafın hizmet vereceği geleneksel sokak yaşamından esinlenilen alışveriş alanları yer alıyor.

"KONUT PROJESİNİN YAPILMASINI SEÇTİĞİMİZ YER ÇOK ÖNEMLİ"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye örnek olacak bir şehir kurma hedefiyle yola çıktıkları Kuzey Şehir'de ilk etabının tamamlandığını ve artık hak sahiplerinin evlerini teslim almaya başladığını söyledi.

Yeşil alanları, mahalle dokusu, evleriyle yeni bir şehri inşa ettikleri projeyi çok kısa sürede hayata geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde önce 5,5 milyon metrekare alanı çok hızlı şekilde TOKİ'ye devrini sağladık. Konut projesinin yapılmasını seçtiğimiz yer çok önemli, burada üretim var, ihracat var, istihdam var. İşçilerimize ev lazım. Her gün biz 150 bin işçiyi şehrin bir başından bir başına taşıyoruz ve bu da mali yük demek. İşçilerimiz yolda yoruluyor. Şimdi biz 150 bin kişilik üretim merkezinin yanına çok kısa sürede bir yaşam merkezi oluşturduk. OSB'nin içinden Kuzey Şehir'e 6 kilometrelik yeni bir yol açtık. Yavuzeli yol hattından Ortadoğu Fuar Merkezi'nin yanından 20 kilometreyi Büyükşehir Belediyesi olarak çok büyük viyadüklerin olduğu bir yol yaptık. Bize 100 milyon liraya mal oldu. 6 ay gibi kısa bir sürede tüm alt yapı hizmetleri tamamlandı. Büyük bir başarı hikayesi var."
Şahin, hak sahiplerine anahtarlarını teslim etmenin heyecanını yaşadıklarını anlatarak "Biz de gözlerindeki heyecanı, kiradan kurtulmuş olmanın mutluluğunu gördük. Onlar mutlu olunca biz de çok mutlu oluyoruz. Gaziantep Büyükşehir olarak hem sanayimizin yüksek teknolojiye geçmesi hem de işçimizin yaşam kalitesinin artırmak için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Organizeyi merkeze alıyoruz. Üretim merkezi bizim ana damarımız, bu damarımız ne kadar rahat, mutlu olursa şehir de o kadar mutlu oluyor. Bunu başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Şu anda ilk etapta yer alan 3 bin 500 konutun yüzde 80'inin tamamlandığını ve teslimatın başladığını bildiren Fatma Şahin, nisan ayına kadar bu etaptaki kalan konutların da hak sahiplerine teslim edileceğini vurguladı.

Projenin ikinci etabı olan bin 500 konut için de çalışmaların sürdüğünü belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bu sayede toplam 50 bin konutun 5 bini tamamlanmış oluyor. Bölgede 1,5 milyon metrekare alanı belediye olarak biz aldık. Evlerdeki en büyük maliyet arsa maliyeti. Şimdi iş adamlarımızla, sanayicilerimizle, ticaret ve sanayi odalarımızla herkesin kendi işçisini ev sahibi yapabileceği bir modeli hayata geçirmek istiyoruz. Özel sektörü bu işin içine sokacak yeni bir modeli hayata geçiriyoruz. Çünkü alt yapıyı Büyükşehir Belediyesi getirince, arsa maliyeti çok düşük olunca ev fiyatları da düşük olacak. Bu da işçi ve iş veren açısından cazip hale geliyor."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi için önemli açıklama
Twitter'dan şok açıklama! Özür dilediler
Bakan Varank'tan operasyon mesajı: Adımları atmak üzereyiz
Tayland'da gemilerde çalışırken gördü! Henüz dalındayken satılmaya başlıyor