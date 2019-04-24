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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
24.04.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

Türkiye'nin en büyüğü... Ziyaretçi akınına uğruyor

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Türkiye'nin en büyüğü... Ziyaretçi akınına uğruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının ‘Göbeklitepe yılı’ ilan edilmesiyle Şanlıurfa yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Dünyanın ilk tapınağı ve 12 bin yıllık geçmişiyle bilinen en eski tarihi ören yerini görmek için kente gelen binlerce turist ile Türkiye’nin en büyük müze kompleksi de ziyaretçi akınına uğruyor.

Şanlıurfa’da 2019 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Göbeklitepe yılı’ ilan edilmesinin ardından bölgede son yılların en büyük turizm yoğunluğu yaşanıyor. Doluluk oranının yüzde yüzlere ulaştığı otellerde, yetkililer kente gelen turistlerin mağduriyet yaşamaması için alternatif çözümler için kolları sıvadı.

Türkiyenin en büyüğü... Ziyaretçi akınına uğruyor
Turizm firmaları da kentte ciddi yoğunluğun olduğunu belirterek, konaklama yatırımlarının önünün açılması gerektiğini söyledi.

Dünyanın ilk tapınağı ve 12 bin yıllık geçmişiyle bilinen en eski tarihi ören yeri Göbeklitepe’yi görmek için gelen yerli ve yabancı turistler, ören yeri gezisinin ardından Türkiye’nin en büyük müzesi konumundaki Şanlıurfa Arkeoloji Müzesine uğruyor.

Türkiyenin en büyüğü... Ziyaretçi akınına uğruyor
Müzede, Harran'daki kazı çalışmalarından elde edilen eserlerin yanı sıra yöredeki diğer höyüklerde ve eski iskan yerlerindeki çalışmalar sonucu ortaya çıkarılan kültür varlıkları, kronolojik sıralama ile ayrı ayrı vitrinler halinde sergileniyor.
Türkiyenin en büyüğü... Ziyaretçi akınına uğruyor
Asur, Babil ve Hitit çağlarına ait taş eserlerden, çanak çömlek ve geçmişte yaşam süren insan figürlerinin mağaracılıktan günümüze serüveninin yer aldığı müze ziyaretçilerini hayran bırakıyor.
Türkiyenin en büyüğü... Ziyaretçi akınına uğruyor
“BİR GÜNDE 5 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ”

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, toplamda 70 bin parça eserin sergilendiği müzenin dünya müzeleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Türkiyenin en büyüğü... Ziyaretçi akınına uğruyor
Müzeler Haftası kapsamında çeşitli etkinliklerin de düzenlendiği müze ile ilgili açıklamalarda bulunan Uludağ, “Müzede bugün çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Etkinliklerimizin amacı müzemizi tanıtımına katkı sağlamaktır. Daha da önemlisi müzemizi sanat merkezi haline getirmek istiyoruz. Yani sadece vitrinde sergilenen objelerle değil de böyle sanatsal ve kültürel faaliyetlerle de müzemizin tanıtımına katkı sunmak istiyoruz.
Türkiyenin en büyüğü... Ziyaretçi akınına uğruyor

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yıllı Göbeklitepe yılı ilan etmesiyle birlikte ziyaretçi sayılarımız da çok çok artmaya başladı. Geçen hafta sonu müzemizi bir günde 5 bin kişi ziyaret etti. Göbeklitepe’de de aynı şekilde bu yoğunluk sürüyor. Bu yoğunluk artarak devam edecek” dedi.

Müzeyi ilk kez gezen vatandaşlar, geçmişe yolculuk bölümlerinde müzeye hayran kaldıklarını belirterek, herkesin görmesi gerektiğini aktardı. Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi’nde bulunan müze, haftanın 6 günü ziyaretçilerini ağırlıyor.

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