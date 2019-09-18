Türkiye'nin doğal taş ihracatı artıyor

Kentteki bir otelde EMİB tarafından Afyonkarahisar'da İhracatın Yıldızları Ödül Töreni düzenlendi. Program, Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Dünyada şeker mermeri denilince akla ilk olarak Afyonkarahisar'ın geldiğini belirten EMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, "2018 yılında 342 milyon dolarlık ihracatın 185 milyon dolarlık kısmını doğal taş ve maden ihracatçıları yaptı. Bu da ihracatın yüzde 54'lük kısmı. Ben ve hepimiz bu sektörde taşın altına elimizi değil, gövdemizi koymuş durumdayız. Ancak, sektörde ciddi sıkıntılarımız var. İzinler ve adını koyamadığımız bazı engellemeler, çok hızlı büyüyen ve daha ileriye giderken bizim önümüze gerçekten ciddi sıkıntılar getirdi. Yani maden sektörü, S.O.S. veriyor. Ama bizim mottomuz, 'inadına ihracat, inadına üretim'dir. Çünkü başka kurtuluşumuz ve başka bir Türkiye yok. Dolayısıyla bizim bu sıkıntılardan çıkmamız, özellikle katma değerin tamamı bu ülkenin bağrından çıkan madenlerimizle başarabiliriz. İthal girdili ürünlerle değil. Bugünün dünyasında madencilik nasıl yapılıyorsa, biz de aynısını yaparak sürdürebilir, doğayla barışık ve insanı önceleyen madenciliği yapalım. Ama bunun içinde önümüze her türlü engelleri çıkarıyorlar. Biz sezaryen yaparak bu cevheri alacağız. Ama sezaryen yaptığımız o anneyi masada bırakalım demiyoruz. Öyle bir derdimiz yok. Tabiki eksiklerimiz var. Öz eleştiri de yapacağız. Sürdürülebilir ve bu ülkenin çıkarları ile yaralarına yönelik ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.

"ÇALIŞTAYDA 200 BİN AĞAÇ DİKECEĞİZ"

Kaya, Türkiye'nin doğal taş ihracatının 30 milyon dolardan bugün itibariyle 3 milyar dolara yükseldiğini kaydetti. Kasım ayında İzmir'de 'Hayatımız Maden 3' isimli bir çalıştaylarının olacağına değinen Kaya konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Orada da ciddi bir planlama yapıyoruz. İnşallah, burada bürokrasi ve herkesin bize katkı sunmasını istiyoruz. Çalıştay esnasında da 2 milyon lira değerindeki 200 bin ağacı biz madenciler olarak dikeceğiz. Bunu da her yıl yapacağız. Biz bugüne kadar, Tarım ve Orman Bakanlığı üzerinden bunu yaparken görünmedik. Madencilerin, Türkiye'deki orman varlığını tahrip etmedeki oranı da binde 2 ile 2,5'dur. Bizim o kadar üzerimize geliyorlar ki, 'her yeri mahvettiniz, döktünüz' diye. Bunların yerine biz, her yıl 1 yerine 10 ağaç parası ödüyoruz. Hiç bir şey demeden sadece para verince bunlar görünmüyor. Bu çalışmaları artık kamuoyuyla paylaşacağız. Çünkü, bizim inanılmaz bir şekilde algı problemimiz ve sıkıntımız var.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da maden ve mermerle özdeşleşmiş bir il olduklarını belirterek, sektörün kentteki yatırımların lokomotifi olduğunu dile getirdi. Maden işletmeden kalkınmanın mümkün olmadığını söyleyen Vali Tutulmaz, "Çevreciler değişik adlarla madene karşı çıkıyorlar. Aslında ben çoğunun niye karşı çıktıklarını bildiklerini ben zannetmiyorum. O karşı çıkanların en iyi pırlantayı takmanın havası içerisindeler. Yani bu pırlanta ağaçta yetişmiyor veya gökyüzünden gelmiyor. En iyi altını nasıl takarım ve etrafa gösteririm havası içerisindedir. Bunlar kendiliğinden gelmiyor. Bunlar madencilerin çalışmasıyla geliyor. Bu şu anlama gelmemeli maden işletilirken çevreye zarar verelim yaşanmaz hale getirelim toplumun sağlığını olumsuz yönden etkileyelim anlamına gelmemeli. Bununla ilgili gerekli tedbirler alınmalı. Ama madenlerde çıkarılmalıdır. Madenler çıkarılmadan ülkelerin zenginliğinin olması mümkün değildir. Bu madenlerle ilgili çevrecilerin samimi duygularla gösterdikleri tepkiler var. Ama sizler de biliyorsunuz ki bunun arkasında çevreciliğin ötesinde başka şeyler var. Bunları da halkımızın görmesi gerekir. Dünya piyasasını nasıl yönlendiririz diyenlerin de olduğunu herkes biliyor. Kamuoyunun da daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Konuşmaların ardından mermer sektöründe en çok ihracat yapan Afyonkarahisar'daki 66 ihracatçıya ödülleri verildi. Programa Vali Mustafa Tutulmaz, EMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, İl Genel Meclisi (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.