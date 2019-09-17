Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi yarın açıklanacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi yarın açıklanacak
GeriEkonomi Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi yarın açıklanacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
17.09.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi yarın açıklanacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi yarın açıklanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanacak Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile "Milli Teknoloji Hamlesi"nin etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor. Strateji belgesinde, fikri mülkiyet haklarından sanayinin dijital dönüşümüne, bölgesel kalkınmadan Ar-Ge çalışmalarına kadar gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan hedeflerin bulunması bekleniyor.

Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yarın açıklanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Türkiye'nin gelecek dönemde sanayi ve teknolojide izleyeceği yol haritasını içeren "Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürütülen "Milli Teknoloji Hamlesi" doğrultusunda hazırlanan strateji, Bakan Varank tarafından yarın MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde düzenlenecek toplantıyla açıklanacak.

Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırmayı amaçlayan stratejide, Milli Teknoloji Hamlesi'nin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayacak, ülkenin 2023 hedeflerine ulaşılmasını temin edecek temel öncelikler yer alacak.

Bu kapsamda fikri mülkiyet haklarından sanayinin dijital dönüşümüne, bölgesel kalkınmadan Ar-Ge çalışmalarına kadar gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan çeşitli hedeflerin bulunması bekleniyor. Ayrıca, bulut bilişim, siber güvenlik, blokzincir altyapısının da aralarında olduğu son dönemin öne çıkan alanlarına yönelik çalışmalara da belgede yer verilmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını güçlendirmeye ve sanayide katma değerli üretimi geliştirmeye yönelik hedeflerin yer alacağı stratejide, kritik teknolojilerde atılım sağlanmasına yönelik politikalar kamuoyuyla paylaşılacak. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi yarın açıklanacak
İşte altın zengini ülkeler! Türkiye bakın kaçıncı sırada
Avrupa’nın termosçusu... Şanlıurfa’da 1993 yılında kurulan Termosan Çelik ihracat ile büyüyor
Kaçak avında sıra İstanbul’da