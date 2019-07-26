Türkiye'den 6 ayda 4 milyar dolarlık hububat ihracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, bu yılın ilk 6 ayında elde ettikleri ihracat gelirini açıkladı. Birlik olarak ihracata çok önem verdiklerini söyleyen Okutur, nitelikli alım heyetlerindeki son durum ve ITE Turkey tarafından bu yıl 27'nci kez düzenlenecek olan WorldFood İstanbul Fuarının önemine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

YILSONU İHRACAT HEDEFİ; 8 MİLYAR DOLAR

2018 yılını 6,7 milyar dolarla kapattıklarını hatırlatan Okutur, Ama bu senin ilk 6 ayında 4 milyar doları geçmiş durumdayız. Bu sene yılsonunda 8 milyar doları yakalayacağımızı düşünüyorum. 2023 için 13 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Bu yönde çok hızlı yol alıyoruz. Bu hedefi daha kısa sürede yakalayacağımızı umuyorum. En çok ihracat yaptığımız ülkeler, ABD, Irak ve Suriye, birlik olarak en çok şekerli, unlu mamuller ve çikolatalı ürünlerin ihracını yapıyoruz dedi.

ÜRÜNLER 205 ÜLKEYE GÖNDERİLİYOR

Birliğin 2 binden fazla üye firması olduğunu aktaran Okutur, Şu anda 205 ülkeye ihracat yapıyoruz. Üyelerimizin hedefleri dünyanın her yerinde olmak ve ihracatlarını artırmaktır. Biz de üye firmalarımızın ihracatlarını artırmaları yolunda büyük çaba gösteriyoruz. Bunun için birlik olarak tertiplediğimiz dünya çapında birçok fuar var. Fuarlardan iyi geri dönüşler alıyoruz diye konuştu.

NİTELİKLİ ALIM HEYETLERİNİ ÜLKEMİZE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bu yıl ihracatta hedef ülkelerinin Orta ve Latin Amerika olduğunu söyleyen Haluk Okutur, Nitelikli alım heyetlerine önem veriyoruz. Dünyanın birçok ülkesinin alım heyetlerini ülkemize davet ediyoruz. Hem ülkemizin tarihini, kültürünü anlatıyoruz hem de üye firmalarımızla bir araya getiriyoruz. Böylece ciddi anlamda ticari anlaşmalar yapıyorlar, ürünlerini satmak için kolaylık sağlamış oluyoruz. Neredeyse her ay nitelikli alım heyeti getiriyoruz, buna devam edeceğiz. Bu yıl ihracatta hedefimiz Latin ve Orta Amerika'ydı. O ülkelerin potansiyeli yüksek. Ülkemize bakış açıları da çok iyi. Üyelerimizin o ülkedeki ithalatçı firmalarla yaptıkları ticari anlaşmalardan çok iyi geri dönüşler aldıklarını görüyoruz bu bizi mutlu ediyor ifadelerini kullandı.

MARKALAŞMA ÖNEMLİ

Türk firmalarının özgüvene ihtiyaçları olduğunu dile getiren Okutur, Ülkemizin çok iyi ürünleri var ama hak ettiğimiz yerde değiliz. Bunun önemli bir neden markalaşma. Bu konuda ciddi sıkıntılarımız var. Firmalarımızın markalı ürün yaparak özgüvenlerini artırmaları gerekiyor. Bu ürünleri firmalarımız dünyanın her yerine satabilir. Markalı ürünleri yüksek katma değerli satma ve kar etme imkanları var. Pazarda yer edip uzun vadede bu pazarlarda kalıcı olabilirler. Ülkemizin dünya markalarına ihtiyacı var dedi.

WORLDFOOD İSTANBUL FUARI İLE İŞ BİRLİĞİ

ITE Turkey tarafından bu yıl 27'nci kez düzenlenen WorldFood İstanbul Fuarı ile iş birliğine gittiklerini ve fuarı çok önemsediklerini söyleyen Okutur, böyle fuarları desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Fuarların Türkiye'nin ihracatına katkısı olduğunu vurgulayan Okutur, WorldFood'da çok farklı etkinlikler yapacağız. Üye firmalarımızın birçoğu da orada yer alacak. Fuara nitelikli alım heyetleri de davet ettik. Bu fuar katma değerli ürünlerin tanıtıldığı ve ihracatı yukarı çekecek bir fuar olacak diye konuştu.