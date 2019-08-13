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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.08.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Türkiye'den 20 saniyede bir uçak geçti

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Türkiye'den 20 saniyede bir uçak geçti

Türkiye hava sahasında bu yılın 7 ayında 272 bin 557'si transit üst geçiş olmak üzere 1 milyon 148 bin 426 uçuş gerçekleşti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden alınan bilgiye göre, son yıllarda uçakla seyahat eden yolcu sayısında önemli artış görüldü. Son 10 yılda hava yoluyla taşınan yolcu sayısı yüzde 157 artarak 45 milyondan 116 milyona yükseldi. 

Yurt içinde 2002'de 2 merkezden 26 noktaya sadece Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli seferleri düzenlenirken, bugün itibarıyla iç hatlarda 6 hava yolu şirketi, 7 merkezden toplam 56 noktaya sefer gerçekleştiriyor. 

Yurt dışında 2003'te 60 olan uçuş noktası ise 119 ülkede 296 noktaya ulaştı. 

TRANSİT ÜST GEÇİŞ YÜZDE 3,2 ARTTI

Türk hava sahasında ocak-temmuz döneminde gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısı 1 milyon 148 bin 426 oldu. Böylece, Türkiye semalarından her 20 saniyede bir uçak geçti. Transit üst geçiş sayısı bu dönemde yüzde 3,2 arttı. 

Ticari uçuş sayısı bu dönemde 753 bin 545 olarak kayıtlara geçerken, iniş kalkış yapan uçakların yüzde 86'sı ticari amaçlı uçuşlar yaptı. 

İç hat uçak trafiği, temmuz sonu itibarıyla 393 bin 162, dış hat uçak trafiği 875 bin 869 oldu. 

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