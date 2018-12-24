Türkiye'den 177 ülkeye civata ve vida ihraç ediliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye'den 177 ülkeye civata ve vida ihraç ediliyor
GeriEkonomi Türkiye'den 177 ülkeye civata ve vida ihraç ediliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
24.12.2018 - 10:38, Son Güncelleme:

Türkiye'den 177 ülkeye civata ve vida ihraç ediliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'den 177 ülkeye civata ve vida ihraç ediliyor

Avrupa'da bağlantı elemanları sektöründe üçüncü sırada yer alan bağlantı elemanları sektörü ihracatta hedef büyüttü.

177 ülkeye ihracat yapan sektör yılı yüzde 25'lik büyüme ile 500 milyon dolarla tamamlayacak olan sektörün hedefi ise 2023 yılında 1.5 milyar dolara ulaşmak. Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği (BESİAD) Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, ihracat artarken bir yandan da ithalatı düşürdüklerine işaret ederek, dışa bağlılığın giderek azaldığını ifade etti. Civata, somun, vida, pul, perçin ve rondela gibi sanayi için kritik önemi olan parçaları üreten bağlantı elemanları sektörü, Sektör ve dernek üyelerinin yoğun katılımı ile dördüncü çalıştayını gerçekleştirdi. Sektörle ilgili bir değerlendirme yapan BESİAD Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, Türkiye'nin Avrupa'da İtalya ve Almanya'nın ardından en büyük üçüncü üretici olduğunu söyledi. İthalat ve ihracat rakamlarını toplayınca pazar büyüklüğünün 1 milyon tona ulaştığını belirten Tecdelioğlu, sektörün önünün açık olduğunu vurguladı.

İTHALAT AZALIYOR İHRACAT ARTIYOR

Bağlantı elemanları sektöründe dış ticaret dengesinin hızlı bir şekilde ihracat tarafına döndüğüne işaret eden Tecdelioğlu, "Bundan birkaç yıl önce 600 milyon dolar ithalat varken 230 milyon dolara kadar düşürdük. Bu yıl şimdiye kadar ithal etmek zorunda kaldığımız parçaları da üretmeye başladık. Dışa bağlılık gittikçe azalıyor. Aynı anda ihracatımız ise artıyor. 2018'i yüzde 25 artışla 500 milyon dolarla tamamlayacağız, tonaj bazında 135 bin tona ulaşacağız. Hedefimiz ihracatı 2023 yılında 1.5 milyar dolara çıkarmak." diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Polonya ve Paris fuarlarına geniş bir katılım gerçekleştiğini ve BESİAD olarak bir çok alanda öne çıkmayı başardıklarını kaydeden Tecdelioğlu, "Dernek olarak sektörün gelişimi adına büyük gayret gösteriyoruz. Bu derneği kurduğumuzda kimse birbirini tanımıyordu ancak geldiğimiz noktada çok büyük başarılara imza attık. Diğer sivil toplum kuruluşlarından öndeyiz. 2019’da en büyük hedefimiz genç BESİAD'ın daha başarılı olmasını ve daha iyi işler yapmasını sağlamak" dedi.

MATİL'DEN YERLİ VE MİLLİ ÜRETİME DESTEK

2018 yılında Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) tarafından sektöre hizmet etmek amacıyla kurulan MATİL A.Ş'nin (Malzeme Test ve İnovasyon Lab.) yönetim kurulu başkanlığını üstlendiğini hatırlatan Tecdelioğlu, şöyle devam etti: "Matil yerli ve milli üretime teknolojik destek sağlıyor ve önemli testler yapıyoruz. İki yıl öncesine kadar Türkiye’deki çelik üreticilerinin ürünleri akredite testler için yurtdışına gönderilirken artık çok daha uygun ve donanımlı şekilde Türkiye'de yapılabiliyor. Ayrıca son 2 yılda 10’dan fazla ülkeden çok sayıda çelik üreticisinin testleri buraya geldi. Matil, 2 ay içerisinde kesme testlerini de yapar hale gelecek. "Çok yakın bir zamanda Dünya Civatacılar Birliği'nin de kurulacağını söyleyen Tecdelioğlu, "Bu fikir, İtalya’da katıldığımız bir toplantıda sunum yaparken ortaya çıktı. Çok ufak sebeplerden ürünlerimizin reddedilmesi bizim için en büyük sorunlardan biri. Bu ve bunun gibi sektörün tüm dünyadaki benzer sorunlarına çözüm üretmeye çalışacağız. Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. 9 ülke anlaşmaya imza attı. Ocak ya da Şubat ayında ilk toplantıyı yapacağız. İlk başkanlığı Türkiye ya da İtalya alacak gibi görünüyor." dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle