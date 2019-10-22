Türkiye'deki yatırım fırsatları İspanyol iş dünyasına tanıtıldı

İspanya İşverenler Konfederasyonu (CEOE) tarafından organize edilen "Uluslararasılaşma Eğitim Programı" kapsamında İspanyol iş dünyasına Türkiye'deki yatırım ve ticaret fırsatları tanıtıldı.



CEOE'nin Madrid'deki merkez binasında organize edilen ve iş dünyasından geniş katılımın olduğu uluslararasılaşma eğitim programlarının ilk ülkesi Türkiye oldu. CEOE Başkanı Santiago Aparicio, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye, CEOE'nin uluslararasılaşması çalışmalarında en önemli ülkelerden biri." dedi.

Aparicio, İspanyol firmalarının Latin Amerika ülkelerinde yaptıkları yatırımları korkmadan, cesurca Türkiye'de de yapmaları gerektiğini vurguladı. BBVA Kurumsal İlişkiler Müdürü Maria Abascal da "Jeopolitik konum, Orta Doğu sorunu ve küresel ticari gelişmelerden dolayı Türkiye'deki riskler devam etse de Türkiye ekonomisiyle ilgili haberler iyimser. Türkiye, jeostratejik özelliğiyle büyük, kilit bir aktör olma konumunu koruyor." ifadelerini kullandı.



"İKİLİ İLİŞKİLER HER ZAMAN MÜKEMMEL DÜZEYDE OLDU"

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay da "Türkiye ve İspanya arasındaki ikili ilişkiler her zaman mükemmel düzeyde oldu. Bu ekonomik ilişkilere de yansıdı." dedi.

Tarihsel ve kültürel olarak Türkiye ile İspanya'nın Akdeniz'in en büyük iki ülkesi olduğunu vurgulayan Erginay, mevcut ilişkileri her boyutta daha ileriye götürmek için karşılıklı istek ve potansiyel olduğuna işaret etti. Erginay, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Avrupa'daki bazı yayın organlarında ve sosyal medyada yapılan yanlış ve terör propagandası içerikli haberlere karşı da iş insanlarını bilgilendirdi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi İspanya Ülke Danışmanı Yasemen Korukçu ve Madrid Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Altuğ Leblebiciler, Türkiye'deki yatırım ve ticaret fırsatlarıyla ilgili sunumlar yaparak İspanyol iş insanlarını Türkiye'de yatırım yapmaya davet etti.

Türkiye'de iş yapan bazı İspanyol firmaların temsilcileri de tecrübelerini paylaşarak Türkiye'deki kaliteli iş gücüne ve güçlü pazara vurgu yaptı. Son 8 yılda İspanya'dan Türkiye'ye yapılan yatırım 10 milyar avroyu bulurken, 600'ü aşkın İspanyol şirket Türkiye'de faaliyet gösteriyor.



