Türkiye'deki yatırım fırsatları İspanyol iş dünyasına tanıtıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSAL KURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye'deki yatırım fırsatları İspanyol iş dünyasına tanıtıldı
GeriEkonomi Türkiye'deki yatırım fırsatları İspanyol iş dünyasına tanıtıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
22.10.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

Türkiye'deki yatırım fırsatları İspanyol iş dünyasına tanıtıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'deki yatırım fırsatları İspanyol iş dünyasına tanıtıldı

İspanya İşverenler Konfederasyonu (CEOE) Başkanı Santiago Aparicio, "Türkiye, CEOE'nin uluslararasılaşması çalışmalarında en önemli ülkelerden biri" açıklamasında bulundu.

İspanya İşverenler Konfederasyonu (CEOE) tarafından organize edilen "Uluslararasılaşma Eğitim Programı" kapsamında İspanyol iş dünyasına Türkiye'deki yatırım ve ticaret fırsatları tanıtıldı.

CEOE'nin Madrid'deki merkez binasında organize edilen ve iş dünyasından geniş katılımın olduğu uluslararasılaşma eğitim programlarının ilk ülkesi Türkiye oldu. CEOE Başkanı Santiago Aparicio, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye, CEOE'nin uluslararasılaşması çalışmalarında en önemli ülkelerden biri." dedi.

Aparicio, İspanyol firmalarının Latin Amerika ülkelerinde yaptıkları yatırımları korkmadan, cesurca Türkiye'de de yapmaları gerektiğini vurguladı. BBVA Kurumsal İlişkiler Müdürü Maria Abascal da "Jeopolitik konum, Orta Doğu sorunu ve küresel ticari gelişmelerden dolayı Türkiye'deki riskler devam etse de Türkiye ekonomisiyle ilgili haberler iyimser. Türkiye, jeostratejik özelliğiyle büyük, kilit bir aktör olma konumunu koruyor." ifadelerini kullandı.

"İKİLİ İLİŞKİLER HER ZAMAN MÜKEMMEL DÜZEYDE OLDU"
Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay da "Türkiye ve İspanya arasındaki ikili ilişkiler her zaman mükemmel düzeyde oldu. Bu ekonomik ilişkilere de yansıdı." dedi.

Tarihsel ve kültürel olarak Türkiye ile İspanya'nın Akdeniz'in en büyük iki ülkesi olduğunu vurgulayan Erginay, mevcut ilişkileri her boyutta daha ileriye götürmek için karşılıklı istek ve potansiyel olduğuna işaret etti. Erginay, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Avrupa'daki bazı yayın organlarında ve sosyal medyada yapılan yanlış ve terör propagandası içerikli haberlere karşı da iş insanlarını bilgilendirdi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi İspanya Ülke Danışmanı Yasemen Korukçu ve Madrid Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Altuğ Leblebiciler, Türkiye'deki yatırım ve ticaret fırsatlarıyla ilgili sunumlar yaparak İspanyol iş insanlarını Türkiye'de yatırım yapmaya davet etti.
Türkiye'de iş yapan bazı İspanyol firmaların temsilcileri de tecrübelerini paylaşarak Türkiye'deki kaliteli iş gücüne ve güçlü pazara vurgu yaptı. Son 8 yılda İspanya'dan Türkiye'ye yapılan yatırım 10 milyar avroyu bulurken, 600'ü aşkın İspanyol şirket Türkiye'de faaliyet gösteriyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle