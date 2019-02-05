Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyonu aştı
Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 865 bin 921 adet taşıtın yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 56 bin 112 taşıt içinde otomobil %67,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %12,3 ile kamyonet, %8,7 ile motosiklet, %7,5 ile traktör takip etti. Taşıtların %3,6'sını ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 15,7 AZALDI
Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %15,7 azaldı. Bu azalış otomobilde %14,7, kamyonette %29,5, motosiklette %27,8 olarak gerçekleşti. Minibüste %28,4, otobüste %26,3, kamyonda %2,3, özel amaçlı taşıtlarda %120,2, traktörde ise %13,4 artış oldu.
TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 45,5 AZALDI
Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %45,5 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde %43,2, minibüste %50,4, otobüste %53, kamyonette %59,4, kamyonda %56,6, motosiklette %32,3, özel amaçlı taşıtlarda %33,2, traktörde ise %43,8 olarak gerçekleşti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle