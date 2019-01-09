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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.01.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Türkiye'de tarım öğreniminin 173'üncü yıl dönümü

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Türkiye'de tarım öğreniminin 173'üncü yıl dönümü

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: "On binlerce ziraat mühendisinin mesleklerini icra edememesi, başka alanlarda çalışması, işsiz olması ülkemiz için bir kayıptır. Bunun planlaması iyi yapılmalı, ihtiyaç kadar ziraat mühendisi yetiştirilmeli ve bunların mesleklerini icra etmesi sağlanmalıdır. Tarımın öneminin tartışılmaz olduğu ülkemizde, ziraat mühendisine yaraşır bir şekilde maaşların belirlenmesi için destek miktarının artırılması gerekmektedir." açıklamalarında bulundu.

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "On binlerce ziraat mühendisinin mesleklerini icra edememesi, başka alanlarda çalışması, işsiz olması ülkemiz için bir kayıptır. Bunun planlaması iyi yapılmalı, ihtiyaç kadar ziraat mühendisi yetiştirilmeli ve bunların mesleklerini icra etmesi sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Bayraktar, 10 Ocak 1846'da "Mekteb-i Zirai Şahane"nin kurulmasıyla başlayan tarım öğreniminin 173. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.     

Mesajında, her alanda olduğu gibi tarımda da bilgiye ulaşmanın yolunun eğitimden geçtiğine işaret eden Bayraktar, "Faaliyet gösterdiği konuda yeterli bilgiye sahip çiftçi her zaman diğer çiftçilere göre daha avantajlıdır. Ziraat fakültelerinde verilen eğitimin kalitesindeki artış çiftçilerimize olumlu yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.     

Bayraktar, Türkiye'de 1980'de 5 olan ziraat fakültesi sayısının bugün 40'ı aştığını belirterek, bunların bazılarının uygulama alanı olmadığına ve bu durumun kaliteyi önemli ölçüde düşürdüğüne dikkati çekti.     

Ziraat fakültesi mezunu genç mühendislerin mesleklerini icra etmekte zorlandığının altını çizen Bayraktar, "On binlerce ziraat mühendisinin mesleklerini icra edememesi, başka alanlarda çalışması, işsiz olması ülkemiz için bir kayıptır. Bunun planlaması iyi yapılmalı, ihtiyaç kadar ziraat mühendisi yetiştirilmeli ve bunların mesleklerini icra etmesi sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.     

"DESTEK MİKTARI ARTIRILMALI"

Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığının, ziraat odalarında, üretici birliklerinde ve serbest çalışan danışmanları, "tarım danışmanlığı" kapsamında desteklediğini anımsatarak, şöyle devam etti:     

"Bu kapsamda sadece ziraat odalarında 460 tarım danışmanı istihdam edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal yayın ve danışmanlık hizmetleri kapsamında verdiği destekle ödenen tarım danışman maaşı yetersiz kalmıştır. Tarımın öneminin tartışılmaz olduğu ülkemizde, ziraat mühendisine yaraşır bir şekilde maaşların belirlenmesi için destek miktarının artırılması gerekmektedir. Desteklerin artırılması danışmanlık hizmetlerini daha verimli hale getirecektir."     

TZOB'un eğitimlere ciddi anlamda önem verdiğini vurgulayan Bayraktar, hızla gelişen bilimsel ve teknolojik imkanların tarımı da etkilediğini, bu tür yenilikleri takip ederek çiftçilere aktarmak gerektiğini bildirdi.     

Bayraktar, TZOB olarak ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak eğitim projelerini hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, TZOB ve ziraat odalarında 2013'ten bu yana 427 bin çiftçiye eğitim verildiğini ve 670 bin çiftçinin de fuarlara katılımının sağlandığını aktardı.     

Çiftçilerin gösterdiği büyük ilgi nedeniyle eğitimlerin bu yıl da 81 ilde tüm hızıyla devam edeceğini belirten Bayraktar, "Çağın koşullarına ve ülke gerçeklerine uygun olarak yetişen ve yetişecek, tarımsal teknolojiye hakim ziraat mühendislerinin, çiftçiyle yan yana çalışarak Türk tarımına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.     

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