Türkiye'de fuarlar hız kesmiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye'de fuarlar hız kesmiyor
GeriEkonomi Türkiye'de fuarlar hız kesmiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
26.09.2018 - 14:31, Son Güncelleme:

Türkiye'de fuarlar hız kesmiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'de fuarlar hız kesmiyor

Türkiye gelecek yıl savunmadan tekstile, tarımdan teknolojiye, turizmden sağlığa birçok ürünün sergilendiği fuarlara ev sahipliği yapacak. 2019'da 128'i uluslararası olmak üzere 465 fuar düzenlenecek.

TÜRKİYE, gelecek yıl savunmadan tekstile, tarımdan teknolojiye, turizmden sağlığa birçok sektörle ilgili fuarlara ev sahipliği yapacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) 2019 yılı Fuar Takvimi belirlendi.     

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde gelecek yıl tekstilden giyime, tarımdan teknolojiye, turizmden sağlığa birçok ürünün

sergilendiği  128'i uluslararası olmak üzere 465 fuarın yapılmasına izin verildi.      

Gelecek yılın en yoğun fuar programı ilkbahar ve sonbahar aylarında olacak. Şubatta 62, martta 67, nisanda 76 fuar gerçekleştirilecek. Eylülde 38, ekimde 76, kasımda da 54 fuar düzenlenecek.     

Fuarların 211'i İstanbul'da gerçekleştirilecek. İstanbul'u 43 fuarla İzmir, 28 fuarla Ankara, 23 fuarla Bursa, 20 fuarla  Antalya, 15 fuarla Adana ve 12 fuarla Konya izleyecek.     

Tarım ve hayvancılık konusunda 59 fuar düzenlenecek. Bu sektörleri, 31 fuarla inşaat malzemeleri ve iklimlendirme konuları izleyecek. Gıdada 26, mobilyada 19, kitap ve süreli yayınlarda 19 fuar yapılacak.     

Ulusal ve uluslararası ihtisas fuarları birçok sektörde gözlerin Türkiye'ye çevrilmesini sağlayacak. Uluslararası katılımın yanı sıra savunma sanayisinde yerli ve milli ürünlerin vitrine çıkacağı 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'19) ziyaretçilerin ilgi odağında olacak.     

Kara, deniz, havacılık ve uzay, ulaşım, levazım malzeme araç ve gereçleri, lojistik destek faaliyetleri ve güvenlik alanlarında katılımcı ağırlayacak olan 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde 30 Nisan-3 Mayıs'ta İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açacak.     

Gelecek yıl, 16. Uluslararası İş ve İnşaat, Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı (KOMATEK 2019), SHOEXPO İzmir 45. Ayakkabı ve Çanta Fuarı, IFEXPO  14. Uluslararası İstanbul  Dış Giyim, İç Giyim, Çorap, Denim, Spor Giyim,

Abiye Fuarı, EDT EXPO Ev Dışı Tüketim Ürünleri Fuarı 2019 ile 4. BIOTECNICA Uluslararası Biyoteknoloji, Yaşam Bilimleri ve Endüstrileri Fuarı da yakından takip edilecek fuarlar arasında yer alacak.     

Konya ve İnegöl'de düzenlenecek tarım fuarları da bu sektöre yönelik yeniliklerin sergilenmesi açısından önem taşıyacak.     

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan açıkladı: İşte zeytin rekoltesi

Gemiyle geldiler, ilçe hareketlendi

Yıldız Holding, Godiva'nın Japonya'daki birimini satmak istiyor

İşte il il yaşam süreleri! Hangi ilde insanlar daha uzun yaşıyor?