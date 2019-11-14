Türkiye’de büyümeye devam edecek
Türkiye25’inci yaşını kutlayan iklimlendirme çözümleri üreticisi Viessmann Group’un CEO’su Maximilian Viessmann, “Türkiye’deki 25 yılımız sadece bir başlangıç. Türkiye’de değer üretmeye ve yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Viessmann, Türkiye’nin bu ihtiyacı kabul ettiğini, bu doğrultuda hem Türk hem de Alman hükümetlerinin karbon emisyonlarını azaltma ve enerji verimliliği ile birlikte yenilenebilir enerji kullanımını artırma konusunda ortak çaba göstermek için taahhütte bulunduğunu anımsattı. Şirketin 2013’de Manisa’ya 20 milyon Euro yatırım yaptığını hatırlatan Viessmann Genel Müdürü Celalettin Çelik de, “2013 yılından bu yana yıllık ortalama yüzde 15 seviyesinde büyüyoruz. Ekonomide normalleşmenin süreceği 2020’de de çift haneli büyümeye devam edeceğimizi öngörüyoruz” dedi. Çelik, 1 milyon adetlik toplam kombi pazarında bu yıl yüzde 20 daralma beklediklerini kaydetti. Viessmann Group’un dünya çapında 12 bin çalışanı bulunurken şirketin yıllık cirosu da 2.5 milyar Euro.
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