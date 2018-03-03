Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyorlar

Dünyada da henüz deneme aşamasında olan ve geleceğin ödeme deneyimi olarak kabul edilen kasasız alışveriş deneyimi, Türkiye’de ilk kez hayata geçiriliyor. Cam Oda’da D&R, BKM Express ve Kanyon işbirliğindeki bu projeyle hayata geçmiş olacak.

KASA SIRASI TARİH OLUYOR

Cep telefonlarında BKM Express uygulaması bulunan kullanıcılar, seçtikleri ürünün barkodunu KPay POS cihazına okutacaklar. POS cihazı ekranında oluşan QR kodunu ise BKM Express uygulaması ile okutarak ödemelerini kolay bir şekilde tamamlayabilecekler. Alışveriş deneyimi tamamen dijitalleşirken kasa sırasıda tarihe karışacak.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

D&R Genel Müdürü Cem Eriç konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bugüne kadar ilkleri gerçekleştiren bir marka olarak, dijital dönüşümde de öncü olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu ortak proje Türkiye'de bir ilk olmanın yanı sıra dünya çapında büyük bir yenilik, hatta geleceğin alışveriş deneyiminin küçük bir ön gösterimi. Kasa kuyruğu beklemeden hızlı, kolay, keyifli, güvenli ve yenilikçi bir alışveriş deneyimini ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz" dedi.

D&R'ın 21. yılında yeni nesil mağazacılık teknolojilerinde de inovasyon projeleriyle adından söz ettireceğini vurgulayan Eriç, "Müşterilerimiz dijital dünyanın yeniliklerini D&R Mağazaları’ndan takip edebilecekler. D&R, her zaman teknolojik yeniliklerin de ayrıcalıklı alışveriş deneyiminin de adresi olacak" şeklinde konuştu.

İLHAM VERİCİ ÇÖZÜMLER

Yeni projeleri ile ilgili değerlendirmede bulunan BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu, global markaların ilham alacağı çözümler tasarladıklarını söylerek sözlerine şöyle devam etti; ’’ Yeni nesil ödeme deneyimi, BKM Express, D&R ve Kanyon işbirliğindeki Cam Oda projesiyle hayata geçmiş olacak. Mağaza içi mobil ödeme teknolojisini BKM Express kullanıcılarıyla buluşturacağımız projelerimiz devam edecek’’