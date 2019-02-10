Türkiye'de 1 ayda 125 milyon fatura ödeniyor
Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, ülkemizde her ay 125 milyon adet fatura ödemesinin gerçekleştiğini belirterek, vatandaşları korsan ödeme merkezleri konusunda uyardı. Bu ödemelerin 5 milyon adetinin korsan ödeme merkezlerinden gerçekleştiğini kaydeden Aytac, korsan ödeme noktalarının nasıl fark edileceği konusunda da vatandaşlara tavsiyede bulundu.
Şirket Genel Müdürü Ali Erman Aytac, yaptığı açıklamada, “Bazı kötü niyetli firmalar müşterilerden tahsil ettikleri tutarları ilgili kurumlara yatırmayarak, bir süre sonra topladıkları para ile kaçıyorlar. Elektrik, su ve doğalgaz sektörlerinin fatura adetleri bugün aylık olarak 80 milyonu bulmuş durumda. Telefon, internet ve dijital TV abonelikleri de dahil edildiğinde fatura miktarı 125 milyona çıkıyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bankaların otomatik ödeme talimatı ve diğer kanalları ile aldıkları ödeme payı, pastanın yüzde 41’ini oluşturuyor. Sektörün işlem hacmi düşünüldüğünde ödeme noktalarının önemi de gözler önüne seriliyor. Bankaları sırasıyla, yaklaşık yüzde 26’lık işlem hacmi ile kurumların kendi ödeme noktaları, yüzde 15’lik hacim ile PTT, yüzde 14’lük pay ile de anlaşmalı ödeme kuruluşları takip ediyor. Korsan ödeme noktalarında ise yaklaşık 5 milyon fatura ödemesi gerçekleştiriliyor” dedi.
“KİMLİK VE KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ PAYLAŞIRKEN DİKKATLİ OLUN”
Korsan ödeme noktalarıyla mücadelede Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BBDK) faaliyet izni uygulamasının önemine değinen Aytac, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Ödeme kuruluşlarının sermaye, bilanço ve teminat tutarları BBDK tarafından kontrol ediliyor. Faaliyet iznine sahip olmayan noktalarda yapılan tahsilat işlemlerinin ve bunlara ait dekontların yasal olarak hiçbir geçerliliği bulunmuyor. Müşterilerimiz mağduriyet yaşamamak için bu konuda çok dikkatli olmalılar. Bu noktalar vatandaşların kimlik ve kredi kartı bilgilerine de erişebildikleri için ciddi riskler taşıyor. Müşterilerimiz eğer izinli ödeme noktalarında fatura tahsilatlarını gerçekleştirmedilerse, borcun ödendiği bilgisi bize zamanında veya hiç ulaşmıyor. Fatura bedeli ödenmediği için gecikme ile ilgili yasal süreçlerden sonra, enerji kesintisi işlemi gerçekleştiğinde müşteri parasını yatırdığını söyleyince bu korsan noktaların da oyunları ortaya çıkıyor. Bu süreçte vatandaşlarımız elektrik, su, doğal gaz kesintisi gibi sıkıntıların dışında dolandırılma riskiyle de karşı karşıyalar. Bu risklerle karşılaşmamak için vatandaşlarımızın faturası ödenecek kurumun internet sitesi veya çağrı merkezinden yetkili işlem merkezleri konusunda bilgi almaları çok önemli.”
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