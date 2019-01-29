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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.01.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Türkiye otomobil satışında 23 Avrupa ülkesini solladı

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Türkiye otomobil satışında 23 Avrupa ülkesini solladı

Avrupa'da en fazla otomobil satan 8'inci ülke olan Türkiye 23 Avrupa ülkesini geride bıraktı - Mercedes, BMW, Volkswagen ve bu firmaların bünyelerindeki diğer önemli markalara sahip Almanya, geçen yıl Avrupa'nın en fazla otomobil satan ülkesi olarak kayıtlara geçti - 31 ülkenin bulunduğu listenin son beşlisi Litvanya, Estonya, İzlanda, Letonya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi oldu

Türkiye geçen yıl otomobil pazarındaki daralışa rağmen, Avrupa'da en fazla otomobil satan sekizinci ülke olarak kayıtlara geçerken 23 Avrupa ülkesini de geride bıraktı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2018 yılı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" raporu yayımlandı.

AA muhabirinin rapordan derlediği bilgilere göre, AB (28) ve EFTA ülkeleri arasında geçen yıl Avrupa'nın en fazla otomobil satan ülkesi, Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen ve bu firmaların bünyelerindeki diğer büyük markalara sahip olan Almanya olarak belirlendi.

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya 2018'de 3 milyon 453 bin 778 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Motorlu taşıt ve parçaları 2017 yılında Almanya'nın ihracatından yüzde 18,4'lük pay alarak en önemli ihracat kalemi oldu.

İNGİLTERE 2. SIRADA YER ALDI
Almanya'yı 2 milyon 367 bin 147 adetlik toplam satışla Rolls Royce, Bentley, Aston Martin ve Land Rover gibi markalara sahip olan İngiltere takip etti.
Otomobil satışlarında üçüncü sırada yer alan Fransa ise Renault, Citroen, Peugeot , Dacia ve ülkede üretim yapan diğer firmalarla 2 milyon 173 bin 481 adet araç sattı. Fransa'yı 1 milyon 910 bin 25 otomobil satışıyla İtalya ve 1 milyon 321 bin 438 adetlik satışla İspanya izledi.

GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ SON SIRADA
Toplamda 31 ülkenin bulunduğu listenin son 5 ülkesine bakıldığında ise 12 bin 956 adetlik satışla Güney Kıbrıs Rum Kesimi son sırada yer aldı.

Letonya 16 bin 879 adetle sondan dördüncü, İzlanda 17 bin 967 adetle sondan üçüncü, Estonya 25 bin 387 ile sondan dördüncü ve Litvanya da 32 bin 447 adetlik satışla sondan beşinci sırada yer aldı. Türkiye ise 2018 yılında Avrupa'da en fazla otomobil satan sekizinci ülke oldu. 486 bin 321 adet satış gerçekleştiren Türkiye, Hollanda, İsveç ve Avusturya'nın da dahil olduğu 23 Avrupa ülkesini geride bıraktı. Aralık 2018 verilerine göre ise Türkiye 60 bin
843 adet satışla Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya'nın ardından altıncı sırada yer aldı.

2017'YE KIYASLA DARALDI
Öte yandan, Avrupa otomobil pazarı,2018'de 2017 yılına kıyasla yüzde 0,04 düşerek 15 milyon 624 bin 486'ya geriledi. 2017'de 15 milyon 630 bin 555 adet satış gerçekleşmişti. Söz konusu dönemde otomotiv satışlarını en çok artıran pazarlar sırasıyla yüzde 25,4 ile Litvanya, yüzde 23,1 ile Romanya ve yüzde 18,7 ile Hırvatistan olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde otomotiv satışlarında en fazla düşüş yüzde 15,6 ile İzlanda'da, yüzde 6,8 ile İngiltere, Norveç ve İsveç'te belirlendi.

En fazla otomobil satan Almanya'nın satışları söz konusu dönemde yüzde 0,2, Türkiye’nin satışları da yüzde 32,71 azalış gösterdi.

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