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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.06.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

Türkiye, nisanda AB ile 827,7 milyon avro ticaret fazlası verdi

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Türkiye, nisanda AB ile 827,7 milyon avro ticaret fazlası verdi

Nisan ayında AB'ye 6 milyar 894,8 milyon avroluk ihracat yapan Türkiye, AB'den 6 milyar 67,1 milyon avroluk ithalat gerçekleştirdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. 

Buna göre, nisan ayında Türkiye, AB'ye 6 milyar 894,8 milyon avroluk ihracat yaptı. AB'den 6 milyar 67,1 milyon avroluk ithalat gerçekleştiren Türkiye, nisanda 827,7 milyon avro ticaret fazlası verdi. 

Türkiye'nin AB üyesi ülkelerle ticaretinde Ağustos 2018'den itibaren fazla verildi. 

Türkiye'nin AB ile ticaret fazlası geçen yıl ağustosta 746 milyon avro, eylülde 467,8 milyon avro, ekimde 1 milyar 722 milyon avro, kasımda 1 milyar 485,9 milyon avro ve aralıkta 765,3 milyon avro, bu yıl ise ocakta 1 milyar 783,7 milyon avro, şubatta 823 milyon avro ve martta 109 milyon avro oldu. 

Türkiye, bu yılın ilk 4 ayında AB'ye yaklaşık 27 milyar avro ihracat yaparken, AB'den 23,5 milyar avro ithalat gerçekleştirdi. Böylece 2019'un ilk 4 ayında Türkiye'nin AB'ye ihracatı, ithalatını 3,5 milyar avro geçti. 

Öte yandan, AB'nin nisan ayında toplam ihracatı 171,1 milyar avro, ithalatı da 169,7 milyar avroya ulaştı. AB, nisan ayında yaklaşık 1,4 milyar avro ticaret fazlası verdi. 

Avro Bölgesi'nin ise nisan ayında toplam ihracatı 192,9 milyar avro, ithalatı da 177,2 milyar avro seviyesine çıktı. Böylece Avro Bölgesi, söz konusu
dönemde yaklaşık 15,7 milyar avroluk ticaret fazlasına ulaştı. 

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