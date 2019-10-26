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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.10.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden insani yardım

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Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden insani yardım

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle "İhracatçılar olarak 35 tırla buradayız. İhtiyaç sahiplerine, çocuklarımıza hediyeler getirdik. İhracatçı birliklerimizin bu gönül harekatında burada olmaktan sonra derece mutluyuz ve gururluyuz" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM), Barış Pınarı Harekatı'na sınırı olan bölgelerde yaşayanlara insani yardım sağlamak amacıyla "Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında, insani yardım tırları, Gaziantep'te düzenlenen törenle uğurlandı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kampanyayı düzenlemekten onur duyduklarını söyledi.

Bugün tarihe şahitlik ettiklerini ifade eden Gülle, "Türkiye kırk yıldır uğraştığı terörden kurtulma noktasına geldi. O açıdan kıymetli ve değerli Mehmetçiğimizin, şanlı ordumuzun bu kıymetli mücadelesinde yanında olmak, ihracatçı ailesi adına bir onur ve gururdur. İnşallah Rabbim onları bu zaferden başarıyla çıkaracaktır ki zaten işin sonu da gözüktü." diye konuştu.

Gülle, Türkiye'nin dört bir tarafında temsil edilen ihracatçı birliklerin, kampanyaya destek verdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"İhracatçılar olarak 35 tırla buradayız. İhtiyaç sahiplerine, çocuklarımıza hediyeler getirdik. İhracatçı birlikleri olarak bu gönül harekatında burada olmaktan sonra derece mutluyuz ve gururluyuz. Ülkemizin terörden kurtulması adına verilen mücadeleyi bir kez daha tebrik ediyoruz. Temsil etmekten büyük gurur duyduğum ihracat ailesinin bu kadirşinaslığını, desteğini buralarda göstermekten dolayı da son derece mutluyuz."

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ise "Biz Türkiye olarak birimize yeteriz." düşüncesiyle yola çıktıklarını ve bir hafta içerisinde 35 tırın hazırlandığını belirterek, tırların içerisinde temel gıda maddelerinin yanı sıra yaşam malzemelerinin yer aldığını söyledi.

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ihracatçı birlikleri başkanları ve Kızılay personeli katıldı.
Tırlar, duaların ardından sınır bölgelerine hareket etti.

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