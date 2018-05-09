Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,5'ten yüzde 4,4'e çıkardı.
Banka bugün yayımladığı raporda, Orta ve Doğu Avrupa'nın bu yıl önceden öngörülenden daha hızlı yekilde büyüyeceğini tahmin ettiklerini, ancak global faiz oranlarının artması halinde şirketlerin borç seviyelerinde yaşanacak artışın bu bölgede büyümeyi zayıflatabileceğini de vurguladı.
EBRD, Türk ekonomisi için 2018 GSYH büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 4,4'e yükseltirken, 2019 yılı için büyüme tahminini de yüzde 4,2 olarak ortaya koydu.
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