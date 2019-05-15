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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.05.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

Türkiye F-35 yatırımlarına devam ediyor

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Türkiye F-35 yatırımlarına devam ediyor

F-135 motorunun montaj ve bakımı için Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığında kurulan hangarın inşaatı tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Eskişehir ziyareti sonrasında Müşterek Taarruz Uçağı (JSF/F-35) Projesi F-135 Motoru Nihai Montaj Hattı Kurulumu, Aktivasyonu ve 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı (1. HİBMK) T-11 Bremzesi Modifikasyon Safhası Projesi'nde gelinen son duruma ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

Demir, "F-135 motorunun montaj ve bakımı için Eskişehir Hava Bakım ve İkmal içerisinde kurulan hangar ve motor test tesisini yerinde gördük, çalışmalar bitmek üzere. F-35 projesi ortağı olarak iş payımız ve yükümlülüklerimizle ilgili üzerimize düşenleri eksiksiz yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. 
SSB tarafından yürütülecek proje kapsamında, Türkiye envanterine girecek F-35 uçaklarına entegre edilecek F-135 motorlarının nihai montaj ve test faaliyetleri ile Avrupa bölgesinde F-35 kullanan tüm ülkelerin F-135 motoru bakım, onarım, revizyon ve test faaliyetleri 1. HİBMK'de kurulacak tesis ve altyapı ile yürütülecek. 

Dünyanın en büyük savunma sistemleri tedarik projesi olarak nitelendirilen JSF projesi kapsamında, TEI ana yükleniciliğinde gerçekleştirilecek proje ile 1. HİBMK, Avrupa bölgesindeki katılımcı ülkelere ait JSF uçaklarının motorlarına depo seviyesi bakım hizmeti vermek üzere kurulacak ilk merkez olma özelliğini kazanacak. 

F-35 Program Ofisi (JPO) tarafından 11 Aralık 2014'te yapılan açıklama ile Avrupa bölgesi motorlarına Depo Seviyesi Bakım (DSB) hizmetini sağlayacak ilk tesisin Türkiye'de yapılması kararı verilmişti. 

Bunun yanı sıra Türkiye'nin satın alacağı motor sayısına eşit miktarda motorun Türkiye’de üretilmesi planlanmıştı. 

Bu kapsamda motorların üretimi ile bunların DSB hizmetinin Eskişehir’deki 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tesislerinde gerçekleştirilmesine yönelik olarak SSB ile TEI (TUSAŞ Engine Industries) arasındaki sözleşme Mart 2017'de, TEI ile Pratt&Whitney arasındaki sözleşme ise Aralık 2017'de imzalanmıştı. 
F35 uçaklarına ait motorların bakım ve montajının yapılacağı hangar inşaatı 23 Nisan 2019'da tamamlandı. 

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