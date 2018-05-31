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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
31.05.2018 - 15:45, Son Güncelleme:

Türkiye Enerji tarihinde bir ilk! Bakan Albayrak ismini açıkladı...

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Berat Albayrak Sondaj gemisini Akdeniz'e Uğurlama Töreni'nde konuştu. Bakan Albayrak yaptığı konuşmada sondaj gemisinin ismini de açıklayarak "Sondaj gemimize güçlü mirasımızı yaşatması ve yeni dönemi başlatması için 'Fatih' ismini koyduk" dedi.

Bakan Berat Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir milada tanık oluyoruz, 1970'lerde başlayan deniz sondajcılığı hayali yerli ekipman ve insan kaynaksızlığı nedeniyle eksik kaldı. Bugün hamdolsun bu alandaki yerli dönüşümün karşılığını aldığımız, tarihi bir gün olarak kayda geçiyor. Tıpkı hepinizin malumu nükleer de olduğu gibi, bugün bu alanda da önemli bir hayali ete kemiğe büründürdüğümüz, tarihi birçok ilki gerçekleştirdiğimiz gibi AK Parti olarak mutluyuz. Biz ilk günden beri bu alanda bizi cesaretleriyle bu nokta destek olmasıyla bu başarılı adımları atmamıza vesile olan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Sondaj operasyonlarının yönetimi de ağırlıklı olarak Türk Mühendisleri tarafından yürütülecek.

SONDAJ GEMİSİNİN ADI FATİH

Sondaj gemimize güçlü mirasımızı yaşatması ve yeni dönemi başlatması için 'Fatih' ismini koyduk. 'Fatih'i bugün Antalya'ya yolcu edeceğiz. Rabbim bizleri hedeflerimiz doğrultusunda mahçup etmesin. Milli enerji ve maden politikasını açıklarken, çok daha aktif olacağımız ilan etmiştik. Geçtiğimiz hafta Hakkari Çukurca'daydık. Sınırın hemen sıfır noktasında yeni bir süreci başlattık. İlk kulemiz faaliyete geçti, Hakkari Şemdinli'den uçakla ve gravite veri toplama ile birlikte sadece onunla kalmayacağız, tüm süreci daha etkin bir şekilde gerçekleştireceğiz

"TÜRKİYE HEDEFLERİ BÜYÜK OLAN BİR ÜLKE"

Büyük hedeflere yürürken, dünyanın tüm bu tür alanlarında en son teknolojiyi, en modern teknikleri kullanacağımız ifade ettik, bugün kullanılan tüm ekipmanları yerli olarak imal edeceğiz. Türkiye hedefleri büyük olan bir ülke. Tarihinden aldığı bir miras var. Bizim tarihimizde hangi alanda mücadele ediyorsak, şampiyonluğa oynamışızdır.

'2. GEMİMİZE DE BU YIL İÇİNDE PORTFÖYÜMÜZE KATACAĞIZ'

İkinci gemimizi de bu yıl içinde Enerji Bakanlığımız portföyümüze katacağız. Çok daha ileri görüş, bir duruş istiyoruz. Bugün daha vaat döneminde selam gönderenler, batıya karşı maalesef savunamazlar, onun için eski Türkiye Akdeniz'de acz içindeydi.

Türkiye Enerji tarihinde bir ilk Bakan Albayrak ismini açıkladı...

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