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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
23.03.2018 - 16:27, Son Güncelleme:

Türkiye dünyanın üretim üssü olmayı sürdürüyor

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Türkiye dünyanın üretim üssü olmayı sürdürüyor

Ticari gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman&Wakefield tarafından hazırlanan İmalat Riski Endeksi 2018 araştırmasına göre, Çin global üretimde liderliği bırakmazken Türkiye maliyet avantajı, altyapı yatırımları ve coğrafi konumuyla ilk 10'da yer aldı.

Cushman&Wakefield'in her yıl gerçekleştirdiği İmalat Riski Endeksi'nde, 42 ülke, ekonomik gelişmelerden teknolojik eğilimlere, maliyet avantajlarından iş gücüne erişime kadar değerlendirildi.

Araştırmaya göre, ABD'nin gelecekteki global ticaret politikaları ve Avrupa'da Brexit'in son şeklinin nasıl olacağı hakkındaki belirsizliğe, Orta Doğu ve Asya ile Latin Amerika'nın bazı bölgelerindeki yüksek jeopolitik risklere rağmen küresel ekonomi iyi durumunu koruyor. Geçen yıl yüzde 2,9 olan küresel GSYI?H büyümesinin 2018'de, yüzde 3,2'ye yükselmesi öngörülüyor.

2020'ye kadar en büyük 60 küresel ekonomide imalatın GSYH'deki payı yüzde 20 seviyelerini aşacak. Bu pastanın en büyük payı ise hala Çin'de olacak. 2025 yılı itibarıyla Çin’deki imalat sektörünün GSYH’de yüzde 30 paya ulaşacak.
Bu payın Avro Bölgesi'nde ortalama yüzde 17 seviyelerinde olması beklenirken, bölgede en büyük pay ise yüzde 23 ile Almanya'nın olacak.

EN BÜYÜK İŞÇİ HAVUZU MALEZYA'DA

Çin, küresel imalatta ilk sıraya yerleşirken, geçen yıllarda küresel sıralamada en üstte yer alan Malezya, Litvanya'nın sürpriz çıkışıyla bu yıl üçüncü sıraya düştü. Buna rağmen düşük işçilik maliyetleriyle Malezya'nın imalatta önemli bir lokasyon olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
"2017 Küresel İnsan Sermayesi Görünümü" de bölgedeki en büyük vasıflı işçi havuzuna sahip ülke olarak Malezya'ya işaret ediyor.

Hindistan, Çin ve Vietnam'ın bölgede yüzde 30 büyüme beklentisiyle beraber Asya'da kişi başına düşen GSYH'nin gelecek 5 yıl içinde yüzde 25 artması öngörülüyor.

Listenin dördüncü sırasında yer alan Tayvan ise elektronik parça imalatı konusunda gücünü sürdürürken, makina, biyoteknoloji, ilaç, yeşil inovasyon ve ulusal savunma sanayilerindeki önemli ilerlemelerle de göze çarpıyor.

Doğu Avrupa'da ise Litvanya, en çekici imalat tesisi lokasyonları sıralamasında ikinciliğe yükseldi. Düşük işçilik maliyetleriyle öne çıkan Litvanya'daki işçilik maliyetlerinin, Polonya'dan yüzde 14, Çekya'dan yüzde 30 daha az olması dikkati çekiyor.

Küresel bazda ise çekirdek Orta ve Doğu Avrupa (Çekya, Slovakya, Polonya, Macaristan) ekonomilerindeki işçilik maliyetleri, Çin ve Hindistan'ın iki katı olmaya devam ederken, ABD'den yüzde 60 daha düşük durumda. Macaristan ise bölgede ilaç üretiminde lider konumuyla öne çıkmaya devam ediyor.

MALİYET DUYARLI ENDÜSTRİLER TÜRKİYE'YE GELİYOR

Altyapı yatırımları ve coğrafi konumunun gücüyle Türkiye, başta Avrupa'nın olmak üzere dünyanın üretim üssü olmaya devam ediyor.
Orta Avrupa'daki ücret zamları ve artan iş gücü sıkıntısı, daha maliyet duyarlı endüstrileri Türkiye’ye itmeyi sürdürüyor. Türkiye maliyet avantajı, altyapı yatırımları ve coğrafi konumuyla listede ilk 10'da yer alıyor.

Özellikle maliyetler açısından Türkiye'nin yanı sıra, Romanya ve Bulgaristan'daki gelişmekte olan imalat lokasyonlarının da çekiciliği giderek artıyor.
Cushman&Wakefield Yönetici Ortağı Tuğra Gönden, rapora ilişkin değerlendirmesinde, hızla evrim geçiren ekonomik, politik ve teknolojik gelişmelerin ülkelerin üretim pazarındaki konumlarını bire bir etkilediğini dile getirdi.

Giderek daha rekabetçi olan küresel imalat arenasında büyümeyi sağlamak ve sürdürülebilir kılmak uzun vadeli yapısal eğilimler ve stratejik konumlandırma ile mümkün olduğunu belirten Gönden, şunları kaydetti:

"Avrupa, Asya, Rusya ve Afrika'nın kesişim noktası olan Türkiye'nin coğrafi konumu ve yüksek teknolojiye sahip altyapı yatırımları, global imalat pazarı açısından önemli avantajlar sunuyor. Bununla birlikte yaşanan jeopolitik risklere rağmen ülkemiz Avrupa'nın ve dünyanın üretim üssü olma gücünü sürdürüyor. Türkiye'nin konum ve potansiyelini doğru değerlendirerek uzun vadede üretimde parlayan bir yıldız olacağına inanıyorum."

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