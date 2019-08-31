Türkiye dünya ilaç pazarının gözdesi

DÜNYA ilaç pazarının 10 büyük oyuncusu arasında yer alan Japon devi Takeda’nın Gelişen ve Büyüyen Pazarlar İş Birimi (GEM) Başkanı Ricardo Marek, 10 yıl önce girdikleri Türkiye pazarından oldukça memnun olduklarını ve büyüme beklentilerini yükselttiklerini söyledi. Türkiye’de birçok ülkeye göre oldukça iyi işleyen bir sağlık sistemi olmasının dikkat çektiğini belirten Marek, “Ulusal sağlık sistemi kapsam ve ilaca erişim açısından faaliyette olduğumuz birçok ülkeye göre oldukça iyi işliyor. Türkiye’de nüfus her ne kadar şu an gençse de yaşam süresi uzuyor ve her yerde olduğu gibi burada da nüfus yaşlanıyor. Ayrıca insanlar artık daha genç olmak, daha iyi hissetmek ve daha uzun yaşamak istiyorlar. Bu da ilaç tedavilerine duyulan ihtiyacı arttırıyor. Satın alma gücünün de yükselmesiyle beraber Türkiye global ilaç sektörünün gözdesi olmaya devam edecek. Biz Türkiye’de son yıllarda öngörümüzün üzerinde büyüme yakaladık. Ülke bazında büyüme performansımıza ilişkin detaylı rakamlar veremiyorum. Ancak Türkiye’deki büyümemizden o kadar memnunuz ki büyüme beklentilerimizi yükselttik” dedi.

İLK 10’A GİRECEĞİZ

49 ülkenin yer aldığı Takeda İlaç Gelişen ve Büyüyen Pazarlar İş Birimi’nin bu yıl Türkiye’de düzenlenen yıllık toplantısına katılmak üzere İstanbul’a gelen Ricardo Marek Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Türkiye’nin 30 ülkenin yer aldığı Hindistan, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Ortadoğu-Afrika Bölgesi’nin bir numaralı pazarı olduğunu kaydeden Marek, “Benim sorumlu olduğum 49 ülkenin yer aldığı gelişen pazarlar içinde ise Türkiye şu an 8. sırada. Türkiye bizim için çok önemli çünkü pazar beklentilerin ötesinde hızlı büyüyor. Yaptığımız pazar analizlerine göre Türkiye önümüzdeki 5 yıl içinde dünyanın en büyük 15. ilaç pazarı olacak. Bu muazzam büyüme kapsamında biz de Takeda olarak hazırladığımız büyüme stratejisi ile pazar payımızı arttıracağız. Pazara sunduğumuz yeni ürünlerle iki yıl içinde Türkiye’nin ilaç sektöründe en büyük 10 oyuncusundan biri olacağımızı öngörüyoruz” diye konuştu.

9 YENİ ÜRÜN LANSMANI

Takeda İlaç’ın, globalde onkoloji, hematoloji, gastroenteroloji, immünoloji, nadir hastalıklar ve temel ürünler alanlarındaki kilit tedavilerde liderlik arzusuyla geçen yıl Shire şirketini satın aldığını ve böylece en büyük 10 ilaç şirketi arasına girdiği hatırlatan Marek, bu satın almanın ardından Takeda Türkiye’nin de bir dönüşüm geçirdiğini vurguladı. Önümüzdeki 5 yılda Tekada İlaç’ın Türkiye dahil faaliyette olduğu ülkelerde 9 yeni ilacı piyasaya sunacağını söyleyen Marek, şunları anlattı: “Türkiye bu yeni ürünlerimizden en çok yararlanacak ülkelerden biri sorumlu olduğum 49 ülke arasında en iyi işleyen sağlık sistemlerinden birinin Türkiye olduğunu söyleyebilirim. İlaçların ruhsatlandırılması süreci, sağlık sisteminin kapsamı, ilaca erişim gibi faktörler bize yeni ürünlerimizi bir an evvel Türkiye pazarına sunma imkanı veriyor. Türkiye’de sadece bu 9 ürünün lansmanı için 50 milyon dolarlık yatırım yapacağız.”

YÖNETİCİLERİN YÜZDE 64’Ü KADIN

TAKEDA Türkiye Genel Müdürü Şeyda Atadan Memiş, Takeda’nın Türkiye’de 294 çalışanı bulunduğunu belirterek, “Türkiye’deki yönetim kadrosunun yüzde 64’ü kadınlardan oluşuyor. Bu bölgemizde oldukça yüksek bir oran. Türkiye’deki sağlık sistemi birçok ülkeye kıyasla oldukça kapsamlı. Bu durum pazar açısından önemli bir avantaj oluşturuyor” diye konuştu.

GELECEK GEN VE HÜCREDE

DÜNYANIN en büyük 10 ilaç şirketi arasında yer alan ve 237 yıllık geçmişe sahip olan Takeda İlaç, globalde onkoloji, hematoloji, gastroenteroloji, immünoloji, nadir hastalıklar gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. TAKEDA’nın AR-GE bütçesinin yıllık ortalama 4 milyar dolara olduğunu söyleyen Ricardo Marek, “İlaç sektöründe de gelecek gen ve hücreye yönelik araştırmalarda olacak. Biz de bu alanlara odaklanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.