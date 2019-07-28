MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye dış ticarette "kadın dayanışması"na gidiyor
GeriEkonomi Türkiye dış ticarette "kadın dayanışması"na gidiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
28.07.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Türkiye dış ticarette "kadın dayanışması"na gidiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye dış ticarette "kadın dayanışması"na gidiyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "İhracatta Türk kadın girişimcilerinin aktif olarak yer almasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda Türk kadın girişimcilerimiz ile İspanyol kadın girişimcileri bir araya getireceğiz, 'Woman in Trade' projesi ile nasıl ortak ticaret yapabilirler, ihracat yapabilirler, bunu planlayacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak kadın ve gençlerin önünü açmak desteklerden daha fazla yararlanmalarını teşvik etmek, onlarla Bakanlık arasında bir köprü kurmak için Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığını oluşturduklarını anımsatarak, kadınların ihracattaki rolünün artırılmasına büyük önem verdiklerini söyledi. 

Japonya’da gerçekleştirilen G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları toplantısı sırasında İspanya Ticaret Bakanı Reyes Maroto ile görüştüklerini hatırlatan Pekcan, İspanya ile olan ticari ilişkileri daha derin boyutlara taşımak, ticaret hacmini ve karşılıklı yatırımları artırmak için görüş alışverişinde bulunduklarını anlattı. 

İspanya’nın ekonomik ve ticari ilişkilerin derin boyutlarda sürdürüldüğü önemli Avrupa Birliği ülkesi olduğuna dikkati çeken Pekcan, 2018 yılı içerisinde İspanya’ya olan ihracatın 7,7 milyar dolar, İspanya’dan ithalatın ise 5,4 milyar dolar olduğunu belirtti. 

Pekcan, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım potansiyelinin yeterince değerlendirilmediğine işaret ederek, İspanya ile iş insanlarını bir araya getirebilecekleri düzenli ticari ve ekonomik temaslara ihtiyaç duyduklarını söyledi. 

İspanya Hükümetinde 10 kadın, 7 erkek bakan bulunduğuna dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti: 

“Kadın bakanlar maliye, ticaret, sanayi, ekonomi gibi tamamen üretim, finans ve ticaret konularından sorumlu. İspanya ile iş birliğimizi yeni alanlarda güçlendirmek için iş kadınlarımızın bu süreçte aktif olarak yer almasını istiyoruz. Bizim kadın girişimcilerimiz ile İspanyol kadın girişimcileri bir araya getireceğiz, “Woman in Trade” projesi ile nasıl ortak ticaret yapabilirler, ihracat yapabilirler, bunu planlayacağız. İspanya tarafı ile Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığımız söz konusu projeyi yürütecekler. Ayrıca, Maroto ile görüşmemizde sonbaharda bir araya gelmek üzere mutabık kaldık. İspanya ile bir JETCO imzalamayı planlıyoruz.” 

HOLLANDA İLE JETCO TOPLANTISINDA "KADIN İŞ BİRLİĞİ" KONUŞULACAK

Bakan Pekcan, Hollanda’nın da Türkiye’nin gerek ticari anlamda gerekse yatırım anlamında önde gelen ekonomik ortaklarından biri olduğuna dikkati çekerek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2006 yılında 4,6 milyar dolar iken 2018 yılında 8,1 milyar dolara ulaştığını vurguladı. 

Hollanda’nın Türkiye’deki doğrudan yatırımlarının ise 24,2 milyar dolara ulaştığına işaret eden Pekcan, Türklerin Hollanda’daki yatırımlarının da 12 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi. 

Pekcan, Hollanda ile ticari ilişkilerin en önemli ayağını Türkiye-Hollanda Ortak Ticari ve Ekonomik Komisyon Toplantısı’nın (JETCO) oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti: 

“Söz konusu toplantının ikincisini ve yuvarlak masa toplantısını eylülde İstanbul’da gerçekleştireceğiz. Hollanda ile ikili ticari ilişkilerimizin daha ileri bir boyuta ulaşması için klasik yöntemlere ek olarak yeni projelerin geliştirilmesi gerektiğini de düşünüyoruz. Bu noktada kadın girişimcilerimize büyük roller düşüyor. Zira Hollanda ile gerçekleştireceğimiz JETCO toplantısının konularından biri de iki ülkenin kadın girişimcileri arasındaki iş birliğini güçlendirmek olacak. Bu sebeple söz konusu toplantıya önemli sayıda kadın girişimcimiz de iştirak edecek, kendi faaliyetlerini anlatacak ve iş birliği alanları ile ilgili öneriler sunacak.” 

"KADIN" İÇİN İLKE İMZA ATILDI

Öte yandan Japonya’da Kanada ile imzalanan JETCO anlaşmasında da ilk defa kadınlar ile ilgili bir maddeye de yer verdiklerini bildiren Pekcan, "Ekonomik büyümeye olumlu bir etki sağlamak, eşitsizliğin ve yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla toplumun tüm kesimlerini, özellikle de kadınları güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi. 

Pekcan, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi hususunun ikili bazda ticari ve ekonomik ilişkiler ile iş birliğine ilişkin imzalanan bir metinde hedef olarak ilk defa yer aldığına dikkati çekerek, "İhracatımızı desteklemeye, büyütmeye devam edeceğiz. Bunun için Bakanlık olarak desteklerimizi ve rehberliğimizi uluslararası kadın iş birlikleri için de ihracatçılarımızın hizmetine sunacağız." değerlendirmesinde bulundu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Otomotiv sektörü "mega trendlerle" dönüşecek
İşçi istifa etse de yıllık izin ücretini alabilecek
Yurt dışında yaşayan Türklere emeklilikte borçlanma değişikliği uyarısı
3500 dolar maaşla staj imkanı! Sadece o bölüm için geçerli...