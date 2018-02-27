“Türkiye Avrupa’da 5'inci en büyük üretim merkezi olacak”

Görenoğlu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek IBS Research & Consultancy ve OMÜD iş birliği ile hazırlanan “Türkiye Ambalaj Sanayi, Oluklu Mukavva Tüketimi ve Ekonomik Etki Analizi” konulu raporun sonuçlarını açıkladı, Türk oluklu mukavva sektörüne ilişkin bilgiler verdi.

e-ticarette yaşanan gelişimin sektörü hareketlendirdiğini anlatan Görenoğlu, “e-ticaretin payı küçük ama büyüme potansiyeli diğer tüm sektörlerden daha fazla. e-ticarete ve ihracata ürettiğimiz oluklu mukavva artıyor.” diye konuştu.

Rapora göre, 2015 yılında 836 milyar dolar olan dünya ambalaj malzemesi tüketiminin 2020 yılında yüzde 20 artışla yaklaşık 1 trilyon dolara

ulaşacağını aktaran Görenoğlu, “Raporda, 2015-2020 yılları arasında oluklu mukavva ambalajın içinde bulunduğu kağıt-karton ambalaj tüketiminin yüzde 31 civarındaki pazar payını koruyacağı öngörülüyor. Türkiye’nin oluklu mukavva sektöründe hızlı gelişen pazarlardan biri olarak 2021 yılında Avrupa bölgesinin en büyük 5. üretim merkezi olacağı belirtiliyor.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin İspanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Almanya’nın önüne geçeceği tahmin ediliyor”



Türkiye Ambalaj Sanayi, Oluklu Mukavva Tüketimi ve Ekonomik Etki Analizi raporuna göre, 2016-2021 arasında dünya oluklu ambalaj üretiminin yılda ortalama yüzde 2,3 büyüyeceğinin öngörüldüğünü aktaran Görenoğlu, şunları kaydetti:



“Söz konusu dönemde, Avrupa ülkelerinin oluklu mukavva üretiminin 29,7 milyon tondan 31,1 milyon tona ulaşması beklenirken, Türkiye'nin ise yüzde

5,6'lık yıllık büyüme hızı ile İspanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Almanya’nın önüne geçeceği tahmin ediliyor. Türkiye ayrıca 2011-2016'da dünya oluklu mukavva ambalaj üretiminde yılda ortalama yüzde 3,5 ile miktar bazında büyümede, Hindistan, Çin ve Polonya’nın ardından dördüncü ülke oldu.”

“OLUKLU MUKAVVA AMBALAJ SANAYİSİ ÖNÜMÜZDEKİ 7 YILDA 1,5 KAT BÜYÜYECEK”



Görenoğlu, Türkiye'nin son 10 yılda yıllık ortalama yüzde 4,8'lik GSYH büyümesi ve güçlü performansı ile yatırımcılar açısından bölgesel cazibe merkezi olduğuna dikkati çekerek, “Oluklu mukavva ambalaj sanayisi önümüzdeki 7 yılda 1,5 kat büyüyecek. Ülkemizin genç ve dinamik nüfusu, tüketim harcamaları ve internet erişimindeki artış sektörümüzün büyümesini olumlu yönde etkiliyor. 2018 yılında en az yüzde 10 kapasite artışı ile 3,3 milyon tonluk yıllık üretim kapasitesine ulaşılacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki süreçte, yeni Hal Yasası, kentleşme, konut inşaatları ve e-ticaret hacmindeki artış sektörün gelişimini hızlandıracak en önemli gelişmeler olacak. Bütün bu gelişmeler ışığında, oluklu mukavvada Türkiye’nin 2021'de kişi başına 62 metrekarelik üretimle Avrupa ortalamalarına yaklaşacağını tahmin ediyoruz." bilgilerini verdi.

“2023’TE OLUKLU MUKAVVA ÜRETİMİNİN 3,3 MİLYON TONA ULAŞMASI BEKLENİYOR”





Görenoğlu, sektörün Türkiye ekonomisindeki yerinin de incelendiği raporda, oluklu mukavva üretiminin tedarik ve satış-dağıtım zincirleri olmak üzere doğrudan ve dolaylı ekonomik etki analizine yer verildiğini kaydetti.



Görenoğlu şunları söyledi:



“Rapora göre, oluklu mukavva sanayisi 2017 yılında 88 üretici firmaya ait 110 fabrikada, 3 milyon tonluk oluklu mukavva üretim kapasitesine sahip bulunuyor. 2017 yılında 2,2 milyon tonluk satış ve 164 bin tonluk ihracat gerçekleştiren sektör, 6,2 milyar liralık ciroya ulaştı. Sektörde istihdam edilen kişi sayısı 10 bin 500’ü bulurken, ambalaj üretimine girdi ve hizmet sağlayan diğer sektörlerdeki çalışanlar ve aileleri de hesaba katıldığında bu sayı 90 bini geçiyor.

2015 verilerine göre 4,1 milyar TL satış hacmi ile 700 milyon TL’lik katma değer yaratan oluklu mukavva sektörünün rakamları henüz açıklanmasa da 2017 yılı itibarıyla ekonomiye katkısının 2,2 milyon ton ve 1 milyar lirayı aştığı tahmin ediliyor. 2023’te oluklu mukavva üretiminin 3,3 milyon tona ulaşması bekleniyor. Sektörün üretim kapasitesi halihazırda bu üretimi karşılamaya hazır durumda.”



"İHRACATIN PAYI 2016’DA YÜZDE 7’YE ÇIKTI"



Oluklu mukavva sanayi büyümesinin 2012 yılından bu yana genel imalat sanayi büyümesinden daha yukarı bir seviyede gerçekleştiğini anlatan Görenoğlu, 2017-2023 yılları arasında sektörün GSYH'dan 1,2 puan daha hızlı büyüyeceğini kaydetti.



Görenoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



“Yüzde 5,9 ortalama büyüme ile kişi başı 25 kilogram olan oluklu mukavva ambalaj üretimi, 2023 yılında 36 kilo seviyesine çıkacak. 2009 yılından beri oluklu mukavva tüketim artışı Türk ekonomisinin büyüme hızından daha fazla artış gösterdi. İhracattaki payı artan sektör, cari açığa da pozitif katkı sağlıyor. 2006 yılında üretimin sadece yüzde 3’ü seviyesinde olan ihracatın payı 2016’da yüzde 7’ye çıktı.”

Amazon'un Türkiye pazarına girmesiyle ilgili haberlere ilişkin Görenoğlu, "Vergilendirme konusunun iyi düzenlenmesi lazım. Gördüğüm kadarıyla dünyanın her tarafında lokal şekilde bu regülasyonlar yapılıyor ve satışlar en nihayetinde oralara kayıyor. E-ticarette ambalajda en uygun ambajlar da oluklu mukavvalar. Bu nedenle talebin, dolayısıyla oluklu mukavva satışlarının artacağını düşünüyoruz." dedi.



- "Ekonomi Bakanlığımız ABD'den ithal edilen kraft liner kağıtta yüzde 12 damping vergisi koydu"



. Geri dönüşümden gelen kağıtların sektör girdilerinin yüzde 80'ini oluşturduğunu anlatan Görenoğlu, şöyle konuştu:

"Bir kağıdı 8 kere yeniden dönüştürebiliyoruz ama daha fazlası olmuyor çünkü selülozu bitiyor. Kalan yüzde 20, yani saf selüloz olarak gerekli olan yüzde 20 bizde yok. Orman zengini ülkelerden bunları almamız gerekiyor. Bunları ithal etmemiz gerekiyor. Burada orman zengini ülkeler kağıt sektörlerine ağaç sayısını artıma koşuluyla ormanlar veriyor. Bizim gibi ülkeler de maalesef oralardan bunları ithal etmek zorundayız.

Şu anda mesela, Ekonomi Bakanlığımız ABD'den ithal edilen kraftliner kağıt ithalatına yüzde 12 antidamping vergisi koydu. Şimdi bunu 4 tane ülkeye daha teşvik etmeye çalışıyor. Biz bunu yıllardır Ekonomi Bakanlığı'mıza anlatmaya çalışıyoruz, her defasında vergi daha da artıyor. Burada bizim anlatmak istediğimiz, kraft liner kağıtta uygulanan damping vergisi, bizim ihracat kabiliyetimizi de olumsuz etkiliyor."



