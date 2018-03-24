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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
24.03.2018 - 12:29, Son Güncelleme:

TürkAkım'ın ilk hattı baharda Kıyıköy'e ulaşacak

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TürkAkım'ın ilk hattı baharda Kıyıköy'e ulaşacak

TürkAkım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı projesini yürüten ve Rus Gazprom'un yüzde 100 iştiraki olan South Stream Transport şirketinin inşaattan sorumlu İcra Kurulu Başkan Vekili Erich Jurdik, projenin takvime uygun ilerlediğini belirterek, "TürkAkım'ın hayata geçirilmesi konusunda herhangi bir gecikme öngörmüyoruz. Takvime uygun olarak ilerliyoruz ve ilk hattın bahar aylarında tamamlanmasını bekliyoruz." dedi.

Jurdik, AA muhabirine Rus gazını Türkiye'ye doğrudan taşıyacak TürkAkım'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Karadeniz altından gelen Mavi Akım projesinin son derece başarılı bir şekilde 15 yıldır işletimde olduğunu ifade eden Jurdik, TürkAkım için de çok çeşitli etütler gerçekleştirildiğini ve projenin hedeflendiği şekilde ilerlediğini söyledi.

Jurdik, proje için uluslararası kanatta Intecsea, Allseas ve Petrofac, Türkiye'de de Tekfen ve Ceynak Grup gibi şirketlerle çalıştıklarını anımsatarak, işinde uzman ve bölgeye hakim şirketlerle çalışmanın kendilerine büyük kolaylık sağladığını anlattı.

Takım ruhu ve yakın çalışmayla ilerlediklerini vurgulayan Jurdik, "Petrofac ve Tekfen birçok projede beraber çalışmış ve birbirini iyi tanıyan iki şirket. Bu da çalışmayı kolaylaştırıyor. Ceynak da Türk pazarını biliyor. Hatta şu anda Samsun'da limanda borularımız hazır bekliyor. TürkAkım'ın hayata geçirilmesi konusunda herhangi bir gecikme öngörmüyoruz. Takvime uygun olarak ilerliyoruz ve ilk hattın bahar aylarında tamamlanmasını bekliyoruz. Projenin ilerleyişi konusunda rahatız ama tabii ki tedbirli olmalı ve işlerin zamanında bitmesi için adımlarımızı atmalıyız. Proje kritik ancak bu olumlu anlamda." diye konuştu.

Jurdik, projenin Türkiye'deki yüklenicileri ve BOTAŞ ile yakın temas içinde olduklarını belirterek, "Bu projede yüzlerce insanla çalışıyoruz. Düzenli buluşmalar gerçekleştiriyoruz. İyi bir iş birliği söz konusu." ifadesini kullandı.

KRİZDE DE MASADAYDI

Boru hattının karaya çıkacağı yer olan Kırklareli'nin Kıyıköy kasabasındaki çalışmaların devam ettiğini ve karadaki alım terminali inşaatı için de hazırlıkların yapıldığını dile getiren Jurdik, son haftalarda hızlı bir ilerleme olduğunu söyledi.

Jurdik, Rusya ile Türkiye arasında uçak krizinin yaşandığı dönemde projenin durumunun nasıl olduğuna ilişkin soruya, "Biz bu proje için görevlendirilmiş bir şirketiz. O dönemde de proje masadaydı ve çalışmalarımıza devam ediyorduk. Farklı senaryolar ve alternatifler düşünmedik." yanıtını verdi.

TÜM İZİNLER ZAMANINDA ALINDI

Projenin mühendislik çalışmalarından sorumlu direktörü Albert Haak da Türkiye ile uyum içinde çalıştıklarını dile getirdi. Haak, "Türk enerji bakanlığıyla tüm düzeylerde mükemmel bir iş birliğimiz var." ifadesini kullandı.

Haak, dikkatli ve özenli planlamanın yanı sıra söz konusu iş birliği sayesinde projeye dair tüm izinlerin zamanında alındığını da sözlerine ekledi.

 PUTİN DUYURMUŞTU

Toplam iki hattan oluşacak ve kapasitesi 31,5 milyar metreküp olacak TürkAkım doğalgaz boru hattı ilk defa 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından duyuruldu.

Her biri 930 kilometre uzunluğunda iki hattan oluşacak projenin ilk hattı Türkiye piyasasının ihtiyacını karşılayacak, ikinci hat ise Türkiye-Avrupa sınırına uzanarak güney ve güneydoğu Avrupa'ya Rus doğalgazının tedarikini sağlayacak.

Eylül 2017'de Türkiye'deki Doğalgaz Alım Terminali inşaatı için Petrofac şirketiyle sözleşme imzalandı. Petrofac da Türkiye'nin önde gelen inşaat şirketlerinden Tekfen ile ana alt yüklenici sözleşmesine imza attı.

23 Haziran 2017'de İsviçreli AllSeas şirketine ait Pioneering Spirit adlı dünyanın en büyük inşaat gemisi Karadeniz'in derin su kesimlerinde boru hattı döşeme çalışmalarına başladı.

Söz konusu projenin Türkiye'ye doğalgaz tedarik etmek için yapılmakta olan birinci hattının yüzde 80'den fazlası tamamlanmış bulunuyor.

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