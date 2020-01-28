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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 28.01.2020 - 14:17,Son Güncelleme:/

TürkAkım ile 1 milyar metreküp doğal gaz aktarıldı

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TürkAkım ile 1 milyar metreküp doğal gaz aktarıldı

TürkAkım üzerinden aktarılan doğal gaz 1 milyar metreküpe ulaştı.

Doğal gaz aktarımının başladığı 1 Ocak tarihinden bu yana TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden tedarik edilen doğal gaz bir milyar metreküpe ulaştı. Bu miktarın yaklaşık yüzde 54'ü Türkiye doğal gaz piyasasına, yüzde 46'sı ise Türkiye-Bulgaristan sınırına ulaştırıldı.
TürkAkım projesi TürkAkım, Karadeniz’in altından ilerleyerek Rusya’dan Türkiye’ye doğal gaz ihracatı sağlayan, yıllık 31,5 milyar metreküp aktarım kapasitesine sahip doğal gaz boru hattıdır.

Doğal gazın ticari arzına 1 Ocak 2020 tarihinde başlanmış, resmi açılış töreni 8 Ocak tarihinde İstanbul’da Rusya Devlet Başkanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleşmişti.

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