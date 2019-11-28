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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.11.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Türk ve İtalyan iş insanları, ticari ilişkilerdeki yeni fırsatları değerlendirdi

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Türk ve İtalyan iş insanları, ticari ilişkilerdeki yeni fırsatları değerlendirdi

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Türk ekonomisinde enflasyonun yavaş tek haneli rakamlara gerilediğini belirterek, "İhracat rakamları ise daha önce benzeri olmayan seviyelere ulaştı. Bunların hepsi güzel göstergeler, işaretler... Türk ekonomisinin tekrar ivme kazandığını düşünüyorum." dedi.

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde "Tekrar İvme Kazanan Türk Ekonomisi Işığında Türkiye-İtalya Ticari İlişkilerinde Yeni Fırsatlar" konulu forum, Venedik Sarayı'nda düzenlendi. Forumun açılışında konuşan İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Türkiye'deki İtalyan Ticaret Odası'nın dünyadaki en etkin 5 İtalyan ticaret odası arasında yer aldığını belirtti.

Gaiani, Dünya Bankası gibi önemli kurumların 2020'de Türk ekonomisi için yüzde 3 büyüme öngörüsünde bulunduğunu aktararak, "2019'un Türkiye ve dünya için zorlayıcı şartlarını düşündüğümüzde, bir yıl sonra bu rakamlara erişebilmek gerçekten olağanüstü... Öte yandan, Türk ekonomisinde enflasyon kontrol altına alındı ve yavaş yavaş tek haneli rakamlara geriliyor. İhracat rakamları ise daha önce benzeri olmayan seviyelere ulaştı. Bunların hepsi güzel göstergeler, işaretler... O yüzden de iyimserim. Türk ekonomisinin tekrar ivme kazandığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"ARAMIZDAKİ TİCARET GAYET DENGELİ BİR TİCARET"
Massimo Gaiani, İtalya ve Türkiye'nin ticari ilişkilerde 2 ortak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"2 ülke, birbiri için sadece karşılıklı pazar değil, sağlam ve son derece canlı bir ortaklık yaşıyorlar. 2018'de ikili ticaret hacmimiz neredeyse 20 milyar dolara ulaştı. İtalya, Türkiye'nin dünyada 5'inci, Avrupa'da ise 2'nci büyük ticaret ortağıydı. Ayrıca, Türk ihracatının en büyük 3'üncü ülkesi İtalya'ydı. Bu rakamlar; güçlü, olgunlaşmış, çeşitlendirilmiş, dengeli bir ekonomik ilişkinin varlığını gösteriyor. Bizim aramızdaki ticaret gayet dengeli bir ticaret. Bu yüzden de iki ülke istifade ediyor."

İkili ilişkilerde yatırımın da önemli bir başlık olduğuna işaret eden Gainai, 2018'de İtalya'dan Türkiye'ye 500 milyon avronun üzerinde doğrudan yatırım gerçekleştirildiğini bildirdi. İtalyan iş insanlarının Türkiye'ye doğrudan yatırım yapmasının, Türkiye'ye duyulan üst düzey güvene işaret ettiğini belirten Gainai, iki ülke arasındaki yatırımların artmasıyla güçlü bağların daha da sağlamlaşacağını vurguladı.

Gainai, Türkiye ve İtalya'nın dijital dönüşüm içerisinde olduğunu ifade ederek, "Hedeflerimizden biri de mevcut durumu geliştirmek. Özellikle katma değerli ürünlerde rekabetçiliğin artması gerekiyor. İtalyan ve Türk araştırma kurumları arasında ilişkileri geliştirmek, kurumlar arası inovasyon alışverişlerini artırmak istiyoruz." dedi.

"İTALYAN SERMAYESİ TÜRKİYE YATIRIMLARINA DEVAM EDECEKTİR"
İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA) İstanbul Müdürü Riccardo Landi de Türkiye'nin güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu belirterek, 2020'de Türkiye ekonomisi için yüzde 3-4 büyüme öngörüsünün yabancı yatırımcı açısından önemine işaret etti. Yakın zamanda Şişecam'ın İtalya'nın güneyinde tesis yatırımı yapmasının çok değerli olduğunu vurgulayan Landi, ITA'nın Türkiye-İtalya ticari ilişkilerini geliştirmek için çaba sarf etmeye devam edeceğini söyledi.

İtalyan Ticaret Odası Derneği Başkanı Livio Manzini ise Türkiye'de 2023 yılına kadar bir seçimin yapılmayacak olmasının ülkeye istikrar getireceğini kaydetti. Türk ekonomisinin tekrar büyümeye başladığını belirten Manzini, şunları kaydetti:

"Türk ekonomisindeki toparlanma göstergeleri, uluslararası kuruluşların büyüme tahminlerinde güncellemeye gitmesinden de anlaşılıyor. Bu sebeple Türkiye'de faaliyet gösteren ya da Türkiye'yle ticaret yapan şirketler, geleceğe çok daha iyimser gözle bakmalılar. Halihazırda AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi ve derinleştirilmesi müzakerelerinin başlamamış olması üzücü. Böyle bir ortamda, ikili ilişkilerin önemi çok daha ön plana çıkmaktadır. Çok uzun süredir dost, müttefik ve yakın ilişkileri olan Türkiye ve İtalya'nın ticaret ve yatırım potansiyeli, mevcudun çok daha yüksek olduğu hepimizin malumudur. Bundan dolayı da ikili ilişkilerdeki yeni fırsatlara odaklanmak istiyoruz. 1960'lı yıllardan beri Türkiye'ye yatırım yapan uluslararası İtalyan sermayesi Türkiye yatırımlarına devam edecektir."

"FAALİYET ALANLARIMIZDA DÜNYADA İLK 3'Ü HEDEFLİYORUZ"
Forum kapsamında düzenlenen panelde konuşan Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Kırman, Şişecam'ın 80 yılı aşan geçmişiyle Türkiye'nin en köklü sanayi kuruluşlarından biri olduğunu vurguladı. Kırman, topluluğun düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve kimyasallar ana iş kollarında üretimini yurt içinde 16, yurt dışında 27 olmak üzere toplam 43 üretim tesisinde gerçekleştirdiğini aktardı.

"Düz camda Avrupa'nın bir numarasıyız, dünyada ilk 5'teyiz. Markamız Paşabahçe'yle dünyanın 3, Avrupa'nın 2 numarasıyız. Cam ambalajda dünyanın ilk 5'i içerisindeyiz. Kimyasalda da dünyanın 5, Avrupa'nın 2'ncisiyiz" diyen Kırman, faaliyet alanlarında dünyada ilk 3'ün içinde yer almayı hedeflediklerini söyledi. Kırman, İtalya'da toplamda 120 milyon avroluk yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Bugün topluluk bünyesindeki Cromital, sülfat üretim ve satışında Avrupa'nın en büyük deri işleme merkezi olan İtalya'da lider pozisyonda. Cam ev eşyası pazarında etkin konumdaki Paşabahçe'nin yanı sıra lojistik ve dağıtım ağı için de İtalya'da önemli yatırımlarımız var. Biz, İtalya üzerinden ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki pazarlara ulaşıyoruz. Yıllık 220 bin ton düz cam ve 5 milyon metrekare lamine cam üretim kapasitesine sahip olan Porto Nogaro tesisine, Mafredonia'nın da eklenmesiyle birlikte İtalya'daki düz cam üretim kapasitemiz ikiye katlandı." 

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