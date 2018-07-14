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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Ceyhun KUBURLU
14.07.2018 - 20:32, Son Güncelleme:

Türk tütününe Yunanistan modeli

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Türk tütününe Yunanistan modeli

SON yıllarda tütün üretimindeki düşüşe dikkat çeken Sigara Harici Tütün Mamulleri Üreticileri Derneği, bir çalışma yaptı.

Kendi tütününü marka haline getirerek önemli bir ihracat gelirine ulaşan Yunanistan’ın model olarak sunulduğu çalışmanın detaylarını anlatan Dernek Başkanı Gökhan Ersöz, “Devletimiz mamul olarak iç tüketimi azaltıcı, hammadde olan tütünün ise ihracatını artırıcı yeni bir politikası uygulamalı” dedi.

ALIM GARANTİSİ
Gökhan Ersöz, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye’de faaliyet gösteren ve piyasanın neredeyse yüzde yüzüne sahip olan uluslararası sigara firmalarının sattıkları ürünlerin yüzde 90 hammaddesi ithal edilmekte. Bu ürünlerin ülkemizde tüketildiği ve bu ticaretten yapılan kârların yurtdışına gittiği gerçeğinden yola çıkarak bu kazançların tekrar ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanmakta. Son yıllarda Yunanistan, İtalya ve Makedonya gibi ülkelerde tütün mamulü üreticisi firmalar ile bu ülkeler arasında 5’er yıllık alım garantisi içeren anlaşmalar yapılıyor. Benzer antlaşmaların ülkemizde yapılmaması halinde, sigara sektörü bu ülkelerde üretilen tütünlerin tamamını alacak ve geri kalan miktarı ülkemizden alma yoluna gidecek. Sadece Yunanistan modeli ile tütün üreticisi aile sayısını 56 binden 405 bine çıkarabiliriz. 2017 yılı ihracat rakamı 51 bin 28 ton ve 352 milyon 600 bin dolardı. İhracatı, bu proje hayata geçtikten sonra minimum yılda 105 bin ton ve 770 milyon dolara çıkarabiliriz.”

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