Türk tütününe Yunanistan modeli
SON yıllarda tütün üretimindeki düşüşe dikkat çeken Sigara Harici Tütün Mamulleri Üreticileri Derneği, bir çalışma yaptı.
Kendi tütününü marka haline getirerek önemli bir ihracat gelirine ulaşan Yunanistan’ın model olarak sunulduğu çalışmanın detaylarını anlatan Dernek Başkanı Gökhan Ersöz, “Devletimiz mamul olarak iç tüketimi azaltıcı, hammadde olan tütünün ise ihracatını artırıcı yeni bir politikası uygulamalı” dedi.
ALIM GARANTİSİ
Gökhan Ersöz, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Türkiye’de faaliyet gösteren ve piyasanın neredeyse yüzde yüzüne sahip olan uluslararası sigara firmalarının sattıkları ürünlerin yüzde 90 hammaddesi ithal edilmekte. Bu ürünlerin ülkemizde tüketildiği ve bu ticaretten yapılan kârların yurtdışına gittiği gerçeğinden yola çıkarak bu kazançların tekrar ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanmakta. Son yıllarda Yunanistan, İtalya ve Makedonya gibi ülkelerde tütün mamulü üreticisi firmalar ile bu ülkeler arasında 5’er yıllık alım garantisi içeren anlaşmalar yapılıyor. Benzer antlaşmaların ülkemizde yapılmaması halinde, sigara sektörü bu ülkelerde üretilen tütünlerin tamamını alacak ve geri kalan miktarı ülkemizden alma yoluna gidecek. Sadece Yunanistan modeli ile tütün üreticisi aile sayısını 56 binden 405 bine çıkarabiliriz. 2017 yılı ihracat rakamı 51 bin 28 ton ve 352 milyon 600 bin dolardı. İhracatı, bu proje hayata geçtikten sonra minimum yılda 105 bin ton ve 770 milyon dolara çıkarabiliriz.”
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